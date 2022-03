La afición rojiblanca también animará lejos de Anoeta: “Tenemos fe, pero este Sporting necesita un milagro”

No es fin de semana de fútbol. El Sporting juega de lunes pero hay ambiente en la gijonesa sede de la peña Mate Bilic-Los Collacios, ubicada en la sidrería de la que toma parte de su nombre este nutrido grupo de sportinguistas dominado por presencia femenina. Con más de treinta socios, “solo seis son paisanos. Hay que dejalos un poco”. Llevan más de trece años de trayectoria con el orgullo de haber contado con Guille Rosas como uno de los habituales en sus viajes mucho antes de alcanzar el primer equipo. Iban a ir a San Sebastián, pero se conforman con estar en Burgos. Hablan de resultados, analizan la portería y abordan la promoción y el descenso.

“Espero equivocarme, pero creo que los cambios llegaron tarde y no hay tiempo a reaccionar”, comenta Cristina Piñera, la presidenta. “Las alegrías, por escasas, se disfrutan el triple en el Sporting y en la vida hay que ser optimista. Yo soy optimista, haremos un buen final de temporada”, responde Pepa Alonso, una de las más veteranas. La tertulia comienza.

“Meterse arriba es casi imposible. A estas alturas firmo acabar en mitad de la tabla y no meterse en problemas”, comenta Vane Díaz, vicepresidenta de la peña. “Voy a llevarle la contraria a mi madre. Martí va a sacar provecho a la plantilla y vamos a empezar a subir puestos hasta donde se pueda”, dice Itzi Rubiera, hija de Vane, quien a sus 18 años es una de las benjaminas del grupo y escapa rápido para aprovechar el carnaval en Oviedo. “A mí Gallego no me disgustaba. El cambio de entrenador no le viene bien ahora al equipo”, opina su amiga María Mayor, otra de las que se va de fiesta a territorio azul.

“Tenemos que espabilar mucho porque hasta ahora hemos visto lo mismo que con Gallego”, dice Isa Fernández, ilustre sportinguista. Es accionista, hija del exconsejero Mariano Fernández Prendes, presidenta de la peña X2 y prima de la presidenta de la peña Mate Bilic-Los Collacios. “Es básico ganar al filial de la Real si no queremos meternos en más problemas”, desliza Bibiana Fernández. “Siempre empezamos con muches ganes y no sé qué pasa a partir de enero que luego nos venimos abajo”, señala Merce Castro.

“A mí me gusta Cuéllar y creo que ha llegado el momento de que le den una oportunidad”, apunta Laura Fernández abriendo otro melón. Hay división de opiniones. “Soy de las que piensa en positivo y creo que estamos a tiempo de que el equipo remonte en el final de temporada”, prosigue Mayka Reguera. “Que va, queda poca ilusión tras lo visto en los últimos partidos en casa, en los que tuvimos oportunidad de reengancharnos”, responde Andrea Gómez, hija de Cristina Piñera, que disfrutará del carnaval carbayón vestida de animadora del Sporting. La charla se cierra con un punto en común entre todas las presentes para analizar al equipo: “Tenemos fe pero, el Sporting necesita un milagro para meterse entre los seis primeros”.