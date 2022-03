Martí se alinea con Djuka para intentar que Montenegro permita al Sporting disponer de su goleador

“Ojalá sea así”. José Luis Martí, entrenador del Sporting, no oculta su deseo de que Djuka pueda estar disponible ante el Cartagena después de conocerse que el jugador ha sido citado por su selección para dos partidos amistosos, ante Armenia y Grecia. El delantero rojiblanco intenta negociar con su Federación que al menos le permitan adelantar su vuelta, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, jugando solo el primero de los partidos para después volver a Gijón a tiempo de participar en el duelo ante los cartageneros, previsto para el 27 de marzo.

Djuka inició el pasado viernes los contactos con la Federación de Montenegro para intentar pactar alguna fórmula que no le lleve a perderse un partido de Liga con el Sporting. De momento, no hay novedad para liberarle al menos de uno de los dos partidos. En principio, el jugador tiene en mente mantener una conversación con su seleccionador al inicio de la concentración de Montenegro que pueda ayudar a acercar unas posturas que continúan distantes. “Lo dejo en stand-by”, señala Martí sobre el deseo de su máximo goleador para centrarse en la visita al Sanse.

“El equipo está con muchas ganas, con ánimo de revancha. No nos cabe otra cosa en la cabeza que no sea la victoria”, subraya el balear sobre el duelo ante la Real B. “Vi el partido (ante el Zaragoza) hasta dos veces. Tenemos que tener más paciencia. No hay que confundir la velocidad y la verticalidad, con la precipitación. Mi trabajo es preparar a los jugadores para eso”, dice sobre los errores de la pasada jornada. El técnico no descarta cambios más allá de la baja por sanción de Berrocal y deja entrever que Babin y Borja López serán los centrales titulares. “Hay plena confianza en ellos”, subraya. En cuanto a si hay dudas con la portería, no da pistas. “Buscamos siempre el mejor once”, señala. Califica de “ejemplar” la actitud de Kravets, Bogdan y Eric Ramírez por lo que están sufriendo ante la guerra en Ucrania y dice de su vuelta a Anoeta, ya que jugó seis meses en la Real, como “un lugar donde aprendí muchísimo. Algunas de las cosas que inculco a mis equipos las aprendí allí con Juanma Lillo”.

Villalba y Valiente se prueban