José Luis Martí intentó ver el vaso medio lleno después de la dolorosa y peligrosa derrota del Sporting de Gijón en Anoeta ante la Real Sociedad B (2-1). "La situación no es agradable, pero hay que sacarlo adelante", confesó el técnico rojiblanco.

Situación muy dura

"La primera parte no fue lo que hubiésemos deseado y en la segunda parte sí que creo que fuimos superiores al rival hasta que hicimos el gol. No es una situación agradable pero hay que sacarla adelante"

Primera parte

Dos partidos, dos derrotas como técnico

"Nos esta costando. Peor estamos en ese proceso; que hemos visto en la segunda mitad de asemeja a lo queremos. En la primera mitad nos generamos nada; en la segunda sí tuvimos ocasiones. Tuvimos alguna que otra, sobre todo el disparo de Kravets. Estamos en el proceso de encontrar lo que queremos inculcar a los jugadores"

Riesgo del descenso

"Estas doce jornadas se enfocan limpiando la cabeza, quitando presión, sabiendo que tienen una presión enorme, que ya se nota"

¿El objetivo permanencia?

"El objetivo siempre es ganar el siguiente partido. Ver el próximo encuentro con más tranquilidad para en el siguiente partido sacar los tres puntos"

Equipo con ansiedad

"No es que el equipo tenga miedo a equivocarse, tiene responsabilidad. Tenemos un equipo muy comprometido con el club. Mi función es liberarles; que demuestren lso buenos juagdores que son. En la segunda mitad se le ha visto más sueltos"

Frustración

"Yo miro hacia adelante. No se engaña. Soy un luchador nato: creo siempre en lo que hago, en lo que tengo, en la plantilla que tengo. No me genera ninguna ilusión comenzar así. Cuando se produce un cambio de entrenador es para mejorar los resultados y eso no se ha producido".

Afición

"Les damos las gracias y decimos que vamos a luchar al cien por cien"