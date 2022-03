La previa del Sanse-Sporting: Calavera y un bicentenario en el aire

El Sporting prepara cambios en un once del que Martí no libra ni a la portería. Los rojiblancos visitan esta noche a la Real B (Anoeta, 21.00 horas) con la novedad segura de Babin por el sancionado Berrocal y la principal incógnita de si Mariño podrá cumplir su partido 200 bajo palos o el entrenador apostará por Cuéllar. Los últimos ensayos de la semana no han dado pista de los planes del balear, que también tendrá que buscar recambio al lesionado Fran Villalba. Nacho Méndez apunta a ser el elegido, con Gragera como la otra alternativa. El Puma Rodríguez también se postula al once por Jony, mientras que el regreso de Calavera, novedad en la lista tras su lesión, puede abrirle la puerta del lateral derecho. El posible once sería el formado por: Mariño; Calavera, Babin, Borja López, Kravets; Christian Rivera, Pedro, Nacho Méndez; Aitor, Djuka y Puma.