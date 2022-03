El Sporting Femenino se crece ante el líder: igualada con sabor a victoria

“Es un punto para seguir creyendo aunque no nos saque de pobres”. Rafa Bernal, entrenador del Sporting Femenino, pone en valor el trabajado empate conseguido ayer por su equipo ante el Levante Las Planas (0-0), líder de la categoría. “Nos enfrentamos a un rival muy sólido. Si no la mejor, una de las mejores plantillas de la categoría. Al final hemos estado en la línea de todo el año, con momentos de buen juego y con otros de sufrir”, destaca el técnico después del valioso resultado. No cambia la clasificación, ya que las gijonesas continúan últimas, pero se convierte en una inyección de moral.

“Hemos sabido trabajar el partido hasta el final para sacar un punto que creo que nos tiene que hacer seguir creciendo”, enfatiza Rafa Bernal ante la necesidad de seguir alimentando la esperanza de evitar el descenso. Entre las claves del empate cosechado ante el Levante Las Planas, el entrenador rojiblanco hace referencia a la buena labor defensiva despachada por sus jugadoras. “Veníamos de recibir goles en todos los partidos, salvo el del Atleti B. Con el rival más complicado, el más goleador y el que más pólvora tiene arriba, posiblemente hayamos hecho el mejor partido defensivo de todo el año sin esos despistes que otras veces nos penalizan”, reivinda el preparador del cuadro rojiblanco, que suma seis puntos en la tabla. Bernal espera mantener esta versión. “En la segunda parte nos apretaron, nos metieron muchas veces en nuestra área, pero fuimos contundentes. Este punto, de cara a la moral y a nivel psicológico, es muy importante”, subraya. El siguiente partido de liga del Sporting femenino será el 13 de marzo. Tocará rendir visita al Atleti B, rival ante el que sumaron su primera y una victoria hasta el momento durante la primera vuelta. Por delante, diez jornadas para intentar alcanzar el sueño de evitar el descenso. La jornada de ayer también finalizó con buenas noticias para el filial femenino del Sporting, que se enfrentó en casa al Gijón Fútbol Femenino. Las rojiblancas se impusieron en Mareo por 3-2, siendo los goles locales obra de Sara, Natalia e Inés.