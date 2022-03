Churruca, el origen de Mareo, la exigencia de Miera y el pozo de Pumarabule: la historia de "Txato" Núñez en el Sporting

Hace años que no concede entrevistas, pero dice que cuando se trata de hablar del Sporting “hay excepciones”. José Mari, “Txato”, Núñez (Tolosa, Guipúzcoa, 1952) recibe a LA NUEVA ESPAÑA en Llodio, localidad alavesa de la que es natural su mujer y en la que reside desde que salió de Gijón para volver al Athletic. En El Molinón jugó cedido entre 1976 y 1978, formando parte del traspaso de Churruca al conjunto vasco. El mismo que permitió construir Mareo. “¿Van a ampliarlo ahora? Pues solo falta volver a Primera”, comenta el bravo lateral zurdo, que en su primer año de rojiblanco logró un ascenso y, al segundo, contribuyó a la primera clasificación para la UEFA. Era el inicio de la época dorada del club. “Las dos ligas que gané en Bilbao las había podido conseguir en el Sporting porque había equipo suficiente. Formamos un grupo extraordinario”, subraya.

“Vivía en la calle Manso. Yo en el sexto, y Tati Valdés, en el segundo. Tanto mi familia como yo fuimos muy felices en Gijón”, cuenta “Txato” Núñez, a quien el apodo le viene desde que “con 15 o 16 años” un golpe en la nariz jugando al fútbol le hundió el tabique nasal. “Al día siguiente tenía un partido, dije que estaba bien, y así me quedé”, comenta con una sonrisa el hombre que de juveniles jugaba de delantero y al que el Athletic pescó tras descubrirlo en el Tolosa, en Tercera División.

“Como le pegaba con las dos piernas, un día me probaron de lateral izquierdo en el Bilbao Athletic y terminé haciendo carrera”, descubre. El Sporting fue clave en el despegue de una trayectoria con dos títulos de Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Tras colgar las botas en el Sestao dirigido por Jabo Irureta, con el que casi asciende a Primera, entrenó al Amorebieta y fue delegado del Athletic durante dieciocho campañas.

“Llevaba tres años jugando poco en el Athletic y quería irme, pero no me dejaban. Pavic, el entrenador que me había subido al primer equipo, fichó por el Málaga y me quería llevar con él, pero el club me dijo que no: ‘El Sporting o nada’, me dijeron. Me fui encantado a Gijón”, detalla Txato. Da algún detalle más, como que ese verano el Sporting también firmó a Araquistáin, pero el acuerdo se rompió finalmente por “un tema médico. Estuvo conmigo en Gijón incluso, pero no sé qué lesión tenía él entonces y el club se echó para atrás”.

Cuentan las crónicas que la bienvenida a Núñez tampoco fue demasiado amistosa. Vicente Miera, entrenador rojiblanco, dejó en prensa un titular contundente: “El que no vale para el Athletic no vale para el Sporting”. Aun así, tardó poco en ganarse al “Visera”. El de Tolosa fue un fijo en la temporada del ascenso. Diferente fue su segunda campaña, en la que había dudas con su futuro.

“El Sporting me decía que tenía que asegurarles si me quedaba al año siguiente o iba a volver al Athletic, porque de ser así iban a poner a otro compañero para que se fuera haciendo con el puesto. Fui tres veces a Bilbao para reunirme con el presidente. Me atendía siempre Aurtenetxe, que entonces era directivo y luego llegó a la presidencia: ‘Tú dile al Sporting que te ponga y, al final de temporada, ya veremos’, me contestaban. Claro, esa respuesta no valía en Gijón. Jugué menos”, explica. Aun así, participó en una veintena de partidos e hizo historia al formar parte de la primera de las seis clasificaciones europeas del Sporting.

Muchos de sus recuerdos en el Sporting están plasmados en un álbum de fotos que cuida con mimo. “Viejo Feliú y Vega-Arango, los dos presidentes que tuve, eran distintos, pero lideraban perfectamente el club y al grupo de jugadores” comenta. En muchas imágenes aparece con José Manuel, “un tío exquisito en todo”, con el que trabó gran amistad. “Txato” Núñez también aparece en varias con Quini, durante una singular visita al pozo Pumarabule. Con El Brujo compartía escapadas “a Santurio, a una finca más arriba de la Laboral. Era un caserío enorme donde íbamos a pasar el rato de vez en cuando con Ángel y Carmina, los dueños, un matrimonio majísimo. Hasta le bebíamos la leche de las vacas recién ordeñada. Eran otros tiempos”.

Casado desde hace 48 años con Teresa, con la que tuvo tres hijos, Igor, Nere e Iker, Núñez no pisa Gijón desde el funeral de Quini. “Dígales a Redondo y a Joaquín que ya es hora de organizar una comida con aquellas viejas glorias que nos clasificamos para la UEFA, que así tengo excusa”, comenta desde el centro social-deportivo de Llodio, que regenta su hijo Igor, y en el que sigue exhibiendo un gran estado de forma a sus 70 años. “Juego al pádel al menos un par de veces por semana, salgo a caminar por la montaña y tengo una cinta de correr en casa en la que hago mis kilómetros. Paro poco”, concluye “Txato” Núñez antes de responder a una última pregunta: “¿Qué hubiera pasado de quedarme en Gijón? Igual hubiera ganado allí dos ligas también. Hay que volver a Primera, la categoría pierde solera sin el Sporting”.