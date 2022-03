Jony, una fisura en el pie y compromiso para quedarse en el Sporting: "Haré todo lo posible por seguir aquí"

Jony no se entrenó esta mañana en Mareo con el resto de sus compañeros. El jugador del Sporting de Gijón sufrió el pasado domingo un pisotón fortuito durante el entrenamiento que le provocó un fuerte dolor en el dedo meñique de su pie izquierdo. El cangués incluso se infiltró para poder participar ante el Sanse, pero las molestias siguieron sin remitir. Este miércoles ha desvelado el diagnóstico.

"Tengo una fisura en el dedo meñique del pie. Estoy con los médicos intentado buscar una solución: una protección que a la hora de calzarme la bota me evite las molestias. Tengo una inflamación considerable y a la hora de hacer apoyos y salidas, esas molestias me impiden incluso calzarme la bota. Espero estar disponible ante el Tenerife, el equipo necesita de todos y es hora de arrimar el hombro", explicó el rojiblanco.

Jony también habló sobre su futuro más allá de junio. El jugador está cedido hasta final de temporada y asegura que su intención es poder ampliar esa vinculación. “Siempre he dicho que aquí soy feliz. Por mí no habría ningún problema. Me da igual Primera o Segunda. Es mi equipo, mi casa. No tengo nada que demostrar a nadie en cuanto a mi compromiso. Voy a hacer todo lo posible por estar aquí, pero sabiendo que tengo dos años más en el Lazio. Estoy totalmente por la labor de seguir muchos años aquí”.