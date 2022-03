Jony: “Asumimos la responsabilidad, tenemos que dar un paso adelante”

“Más que faltar un líder, a veces nos falta más comunicación, pero esto no va de una persona, de dos o de tres. Somos un equipo”. Jony dio ayer la cara para analizar la situación del Sporting. “Asumimos la responsabilidad. Todos tenemos que dar un paso adelante”, sentenció el cangués, con rostro de preocupación, en la semana en la que el equipo se ha situado a seis puntos del descenso. “La situación es más dramática que la del año de los Guajes”, comentó en referencia a las urgencias de aquella campaña, en la que el ascenso salvó la economía de la entidad. Lo justificó después de manera muy gráfica: “Este club no tiene marcados entre sus objetivos estar luchando por salvarse en Segunda. Tiene que estar en Primera”.

“Hay que ser hombres y afrontar esto como viene. Necesitamos un resultado positivo cuanto antes para generar confianza. Con un resultado positivo el equipo se va a desbloquear”, subrayó Jony, confiado en dar la vuelta a la dinámica del Sporting cuanto antes. “Veo las caras de mis compañeros, están preocupados, trabajando para sacar esto adelante. Entiendo los miedos y la incertidumbre creada, pero estamos concienciados cien por cien de lo que tenemos entre manos”, insistió, en varias ocasiones, el cangués. El rojiblanco no se entrenó ayer. Continúa renqueante del pisotón que sufrió el pasado domingo, de manera fortuita, durante el entrenamiento. De un simple golpe a levantarse con el dedo meñique del pie muy hinchado al día siguiente. El cangués incluso se infiltró para poder participar ante el Sanse, pero las molestias siguieron sin remitir. El diagnóstico ya es conocido.

“Tengo una fisura. Estoy con los médicos intentado buscar una solución, una protección que evite las molestias. Tengo una inflamación considerable y a la hora de hacer apoyos y salidas, incluso al calzarme la bota, esas molestias me impiden el movimiento. Espero estar disponible ante el Tenerife, el equipo necesita de todos y es hora de arrimar el hombro”, explicó el rojiblanco. En cuanto al duelo ante los chicharreros, fue claro: “Tenemos que salir al campo a morder. Necesitamos la victoria y el Tenerife tiene que saber lo mucho que nos jugamos”.

Jony también habló sobre su futuro más allá de junio. El jugador está cedido hasta final de temporada y asegura que su intención es poder ampliar esa vinculación. “No me arrepiento de haber vuelto. Estoy orgulloso de estar aquí. ¿Seguir el año que viene? Por mí no habría ningún problema. Me da igual Primera o Segunda. Es mi equipo, mi casa. No tengo nada que demostrar a nadie en cuanto a mi compromiso. Voy a hacer todo lo posible por estar aquí, pero sabiendo que tengo dos años más en el Lazio. Estoy totalmente por la labor de seguir muchos años aquí”, concluyó.