Monchu, Cheryshev, Vicente y Rubén dan las claves de la reacción del Sporting del 99: “Vestuario unido y personalidad”

El Sporting se ha metido en un lío con el que pocos contaban hace unos meses. El fantasma del descenso amenaza con más fuerza tras la imagen y el resultado del partido ante el Sanse, el mismo que ha dejado a los rojiblancos a seis puntos de los puestos de castigo. La situación recuerda a la vivida en la campaña 1998-99, con el equipo ubicado entonces a tres puntos de la zona de descenso consumida la jornada 30. La reacción final del conjunto dirigido por Braojos, el cuarto entrenador de esa campaña, permitió salvar la categoría con trece puntos de diferencia. “Momentos así pasan siempre en el fútbol y hay que saber aguantar la presión, tener calma y dar la cara”, coinciden Monchu, Dimitri Cheryshev, Vicente y Rubén, miembros de aquella plantilla.

“Lo más importante ahora es el vestuario”, apunta Monchu. La frase se repite a medida que la conversación fluye. Con él y con el resto de los que fueron sus compañeros. El de Luanco avisa de que aquella campaña tenía el condicionante previo de que, el año anterior, el equipo había bajado a Segunda de una manera catastrófica: último y con récord negativo de puntuación. “Se creía que en Segunda íbamos a llevarlo de calle, y para nada”, advierte quien fuera compañero de José Luis Martí en el Mallorca y encargado ahora de los equipos del TSK Roces.

“No creo que vayan a pasar apuros. No entra en mi cabeza”, dice Rubén Suárez sobre la comprometida situación del Sporting. “Lo que pasa es que cuando peleas por entrar en play-off en un inicio, y luego te ves ahí... Eso es lo peor”, continúa. “La confianza que tenías antes para hacer cosas, ahora ya ni lo intentas. Es momento de mantener cierta calma y de tener más unión que nunca. Nosotros tuvimos la suerte de que Braojos tuvo buen ‘feeling’ con los veteranos y supo devolvernos a la buena dinámica. Había buen equipo”, recuerda el gijonés, dedicado a labores de representación y afincado en Valencia.

“Nos metimos en una dinámica negativa de la que no sabíamos cómo salir. Gente como Lediakhov , que volvió en enero, nos dio un plus”, añade Vicente Fernández Pujante. “El grupo debe estar unido y a muerte con el entrenador. No van a tener problema en conseguir salir de ahí, porque tienen mucho mejor equipo de lo que dice la clasificación”, sentencia el ahora miembro de la secretaría técnica del Girondins de Burdeos.

“Haber conseguido el liderato, como sucedió al inicio de la temporada, es mucho más difícil que salvar la categoría. Tienen que mantenerse unidos y mejorar la concentración y alguna cosa más”, desliza Dimitri Cheryshev. Convertido en entrenador, está afincado en Valencia desde donde asegura no haberse perdido un partido del Sporting. “En defensa están dejando muchos espacios y deben practicar más la finalización. En Segunda necesitas más agresividad, más intensidad y más velocidad. Me encantaría entrenar a este Sporting. Conozco lo que gusta en El Molinón y sé que juntos podríamos lograr cosas bonitas”, asegura el ruso. “Es tiempo también para que los veteranos de un paso adelante”, comenta Monchu. “La afición tiene que cambiar el chip y saber que ahora el objetivo es salvar la categoría”, remarca Rubén. “Vestuario unido y personalidad, no queda otra”, concluyen los cuatro.

Cuatro siguen en el club. De la plantilla de aquel Sporting de la temporada 1998-99 continúan en el club, trabajando en otras funciones, cuatro de sus jugadores: Manolo, director de categorías inferiores; Mario Cotelo, delegado; Isma Piñera, miembro de la secretaría técnica y Sergio Sánchez, entrenador del filial.