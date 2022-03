Martí asume que se debata sobre su continuidad en el Sporting: "En esto manda ganar, no hay otra cosa"

“El problema es de fútbol, de competitividad, de agresividad, de fortuna, de todo. Todo tiene que ver con los resultados”. José Luis Martí, entrenador del Sporting, asumió lo delicado de la situación del equipo tras sumar, ante el Tenerife, una nueva derrota. “Intentamos acabar con dos delanteros, ir a por el partido, y al final esos minutos finales nos ha costado perder un punto, lo mismo que ha sucedido desde que estoy aquí. La derrota nos duele muchísimo, pero tenemos que levantar el ánimo. Me preocupa el juego y los resultados. Lo único que nos interesa ahora es competir y ganar. No queda otro mensaje”, señaló el técnico rojiblanco.

“Lo primero que nos planteamos es corregir los goles encajados. Un gol en un remate prácticamente solo en el área y el otro, en una transición con espacios”, explicó Martí sobre las dos acciones que costaron la derrota y que elevan a seis los goles recibidos en sus tres partidos en el banquillo. “La primera parte estuvo más controlada, la segunda estuvo menos. Nos generaron más superioridad por dentro. El gol suyo viene muy rápido tras el nuestro y nos pasó un poco de factura. Intentamos ir por el partido, con más corazón que cabeza, dejando espacio al rival. Lo supo aprovechar”, asumió.

“Los chicos y todos estamos jodidos, igual que los aficionados. Se han comportado espectacularmente -la afición-“, detalló Martí sobre cómo se encontró el ambiente en El Molinón sabedor de que el equipo mira ya de frente al descenso. “Tenemos que levantar el ánimo y recoger ciertas imágenes en las que creo que el equipo puede mejorar mucho”, continuó un Martí comedido, pero visiblemente tocado. Se le preguntó entonces al balear si entendería que su puesto se debatiera después de que su llegada no se haya transformado en una reacción de los rojiblancos. “Nosotros vivimos de resultados. Cuando uno trabaja como entrenador sabe que manda ganar, no hay otra cosa. Es una de las partes que asumimos. Es parte de nuestra profesión”, sentenció.

La fragilidad defensiva del equipo fue una constante entre las cuestiones al entrenador. “Lo mejor sería que no encajáramos ninguno”, respondió sobre la racha en este apartado y reiteró su interés en ser valiente en los minutos finales para optar a los tres puntos. “Tal como estaba el partido, entendíamos que las fuerzas y la precisión ya no era parte de esos minutos finales y buscamos eso (la victoria). Ahora nos corresponde seguir trabajando y corregir”, explicó. Sobre los continuos cambios de sistema, llegando a utilizar tres en los mismos partidos que ha dirigido, comentó que “pienso en lo mejor que puedo hacer con la plantilla y lo que trabajo en el día a día por la idea y el grupo que tenemos”. Martí confesó que tenía la idea de introducir un tercer central “si íbamos ganando” y aseguró que no recuerda enfrentarse a una dinámica de resultados tan negativa. “Siempre estoy preocupado a nivel diez. Es mi responsabilidad. Nos vamos a dejar la piel en todo momento. No cabe otra que ganar. He vivido situaciones complicadas, de mucha importancia, pero no recuerdo haber sufrido tres derrotas consecutivas. Llevamos una racha muy negativa”, concluyó antes de hacer hincapié en intentar recuperar al equipo “en el aspecto mental”.