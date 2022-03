“La plantilla está preocupada y responsabilizada. Es un problema mental. No busco excusas, pero es una realidad”. Javi Rico abordó ayer la situación del Sporting. El director deportivo no asumió como un error haber optado por la destitución de Gallego en febrero; aseguró que nota en el presidente “la misma confianza de siempre”, y defendió a Martí sin atar su vinculación hasta junio. “Me gustaría que acabase la temporada, pero no se puede asegurar cien por cien”, sentenció.

“Siempre hay cosas en los contratos. Si el Sporting decide cambiar de rumbo en la dirección deportiva, no hay ningún problema”, comentó Rico sobre la opción que tiene el Sporting, y el mismo director deportivo, de romper su contrato en verano pese a que tiene un año más de vinculación. El gijonés valoró la situación del equipo y la suya propia en una entrevista concedida a Onda Cero Deportes Asturias. “Esta última noche apenas he dormido tres horas. Clasificatoriamente estamos en las antípodas. En lo que me propuse, sí hemos cambiado bastante”, señaló. Rico reconoció “momentos de debilidad” para cesar a Gallego en diciembre e incluso antes. Reconoció, entre otras cosas, la negociación abierta con el entrenador Sergio González, de la que informó LA NUEVA ESPAÑA, aunque desligó su negativa al hecho de mantener a Gallego. Reiteró que el consejo de administración no influye en sus decisiones y asumió que “toda la responsabilidad es mía”. También la decisión de incorporar a un coach. “Surge de mí y se hace buscando una mejora. Llega un momento en el que, aunque quieres, la cabeza y las piernas no van”, comentó. No quiso ponerse en la situación de una nueva derrota el domingo respecto al entrenador. “No hay un ultimátum a Martí”, subrayó. Rico desveló que “Djuka tiene una oferta de renovación por dos años y espero una respusta positiva”. También que en verano “teníamos a Cristo González cerrado, pero tenía dudas de venir si seguía Djuka”, por lo que el jugador acabó en el Valladolid. Por último, reconoció desavenencias con Fran Villalba. “Llegamos al acuerdo con el Birmingham adelantando el pago de la opción de compra y reduciendo la cantidad y sus abogados consideran que por esta negociación el acuerdo cambia y que deben firmar un nuevo contrato”, concluyó. El pulso con el valenciano continúa.