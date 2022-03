Martí: "¿Jugarme el puesto? Juega el Sporting, no juego yo, jugamos todos"

José Luis Martí asume que la visita a Leganés es una nueva prueba para un Sporting al que se le agota la distancia con el descenso (cinco puntos), de la misma forma que su crédito mengua tras tres partidos que acabaron en derrota. El entrenador rojiblanco subraya la importancia de mantener la confianza, confía en ver a un equipo más agresivo y cree que la llegada del coach Joseba del Carmen ayudará al equipo a liberarse. En cuanto a las novedades en el once, lamenta la baja de Mariño y habla de Cuéllar como "un competidor nato".

Cuéllar. "Diego está jodido por no poder participar y ser baja. Es una lesión mínima y vamos a ver cómo evoluciona para que se recupere lo antes posible. Anímicamente es un palo para él y para todos. Tenemos la capacidad de suplirle con Pichu, que es un competidor nato. Lo ha demostrado. Sabemos la tranquilidad que nos transmite cuando está en el campo. Estamos confiados en que va a rendir a un buen nivel".

Ánimo de los jugadores. "Estamos intentando transmitirles confianza de los buenos futbolistas que son. Tenemos que competir cada acción porque a día de hoy lo que estamos haciendo no nos está alcanzando para conseguir victorias. Tenemos que dar un plus más. Hay que confiar en nuestras posibilidades y que esa autoestima no baje en ningún caso".

Joseba del Carmen. "Toda ayuda siempre es buena. Entre todos hemos consensuado la llegada de Joseba. Es un profesional excelente. Yo he tenido la suerte de formarme como coach y en liderazgo de equipos y es una faceta importante en la vida. Nos puede ayudar no solo a los jugadores, también a los entrenadores y a la gente que formamos parte del club".

Final. "Para mí todas son finales. No hay otra. El único partido que hay es ese. El término final igual es algo exagerado, pero para mí todos los partidos son como finales. Más en la dinámica nada positiva en la que estamos, tras cuatro derrotas consecutivas".

Reunión de jugadores con Gallego. "Me parece extraordinario que haya personas que tengan una buena comunicación y un buen desarrollo de la vida social y de lo que han compartido durante muchos años. Solo faltaría".

Mensaje del club. "Intentar entre todos colaborar al máximo. Que todo lo que necesitemos, lo tengamos para intentar conseguir una victoria. No es una situación fácil para nadie. Para todos es importante revertir esta situación. Solo se saca en el hecho de no bajar los brazos, tener confianza y transmitir el convencimiento de que lo que vamos a hacer nos llevará a la victoria".

Eficacia. "Hemos trasladado la contundencia y agresividad, pero no solo a nivel defensivo y en nuestra área, también en la del rival. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que el rival nos genere ocasiones, pero sobre todo nosotros generar más. El nivel de eficacia nos está lastrando a la hora de conseguir más puntos".

El rival. "Esperamos un partido duro, con mucho ritmo, en el que el rival ejerce una presión constante y muy intensa, con mucha agresividad. Si somos capaces de salir de esa primera línea de presión vamos a tener más espacios para poder generar. Habrá fases en las que podamos llevar el peso del juego y otras en las que tendremos que defendernos".

El puesto. "Tengo la sensación de jugarme no el puesto, todo. Al final es el Sporting el que juega, no juego yo, jugamos todos. En mi carrera como entrenador siempre he mantenido que cada día es un examen. Tengo 25 jugadores a los que darles las pautas para que lleguen convencidos al domingo. Los entrenadores sabemos cuál es nuestra situación y los resultados marcan el devenir".

Falta de liderazgo. "Todos tenemos algo de líderes. Me ha tocado ser líder desde la faceta de entrenador. A veces tienes más jugadores que son capaces de hacerlo dentro del campo. Estamos en la búsqueda de que todos aporten su granito de área y el rol necesario dentro de una plantilla. Buscamos a ese líder que sabemos que en todas las plantillas existe".

Agresividad. "Debemos ser un equipo que interrumpa más el juego rival. Sobre todo en campo contrario y a la hora de intentar recuperar el balón tras pérdida".