El Sporting estudia alternativas a la dirección deportiva y Javi Rico se tambalea

El Sporting ha iniciado el estudio de alternativas a Javi Rico si a final de temporada se decide que no continúe en el cargo como director deportivo. El gijonés fue confirmado en el puesto por Javier Fernández durante la última junta de accionistas, pero su situación, entonces ya delicada, continúa deteriorándose por la mala situación deportiva del equipo. El último en situarse en la órbita rojiblanca ha sido Javi Recio, ex del Mallorca. La decisión está en manos del presidente, que tiene en junio la oportunidad de convencer a Abelardo para entrenar y tomar las riendas de la parcela deportiva, algo que condicionaría el resto de decisiones en torno al primer equipo. El regreso de Abelardo al Sporting parece en este momento la única candidatura capaz de generar consenso tanto a nivel interno, como de cara a la afición. No es una vía sencilla porque el Pitu sigue centrado en su labor como comentarista deportivo en televisión y solo contempla regresar a los banquillos a partir de junio. El exrojiblanco ya ha rechazado alguna propuesta de Segunda División esta temporada y espera proyectos para la siguiente, sin descartar continuar ligado a la televisión. Escuchará al Sporting, si es que Javier Fernández decide apostar con decisión por su vuelta. Por el momento, la respuesta oficial es que el club está centrado en resolver la temporada de la mejor manera posible y se esperará a final de campaña para tomar decisiones de cara al futuro.

“Si el equipo desciende, me iré por honestidad”, señaló Javi Rico en una entrevista concedida a Onda Cero Asturias. El Sporting puede romper de manera unilateral el año que le resta a su actual director deportivo, de la misma forma que lo puede hacer el gijonés, al que esta última temporada le está dejando como uno de los grades señalados de la crisis vivida en el primer equipo y en las categorías inferiores. En el mercado no cesan los ofrecimientos. El nombre de Javi Recio es el último en sonar. Director deportivo del Mallorca entre 2016 y 2020, en agosto se desvinculó del Bolívar, club en el que estuvo solo un año. El ofrecimiento de Garagarza sorprende Fran Garagarza, exdirector deportivo del Eibar, ha hecho pública su predilección por el Sporting hace escasos días, justo cuando la continuidad de Javi Rico en el cargo parece cada vez más complicada. Lo hizo a través de una entrevista concedida a Radio Marca, en la que dejó entrever que estaría encantado en asumir el cargo si se le propusiera. El ofrecimiento ha sorprendido en el Sporting, donde suelen gustar poco este tipo de movimientos a la hora de contratar tanto a técnicos como a futbolistas. Garagarza cerró el año pasado su etapa en el Eibar, que se extendió durante 14 temporadas, participando, entre otros, en el fichaje de Sergio Álvarez.