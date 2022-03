Nafti: “Antes estábamos como el Sporting”

El Leganés encadena siete jornadas sin perder y espera a un Sporting al que su entrenador, Mehdi Nafti, no le dice nada la crisis de resultados que arrastra. “Están en una mala dinámica. Nosotros sabemos lo que es eso. Antes, hace seis semanas, estábamos en la misma posición que ellos, sufriendo. Pero conocemos el potencial del equipo. Hemos preparado el partido para enfrentarnos al mejor Sporting posible”, subraya.

“La clasificación no me interesa, me interesa el rendimiento del equipo. Sabemos de dónde venimos, cuando llegamos el equipo estaba antepenúltimo y los chicos han tenido el mérito de dar la vuelta a la situación. Ahora estamos en una situación donde manda el partido a partido, incluso el día a día”, dice Nafti sobre el resurgir de un Leganés que todavía hace números para el play-off, del que le separan ocho puntos. En cuanto al Sporting, asegura que el equipo gijonés “tiene plantilla para salir de esa situación y no tengo duda de que lo harán”. Nafti también hace referencia a José Luis Martí, extécnico de los pepineros.“Los entrenadores vivimos de los resultados e incluso a veces nos podemos ir a casa teniendo buenos resultados, sé de lo que estoy hablando. Es un papel complicado, pero creo que demostró en el pasado que ha tenido éxitos, ha estado en buenos equipos. Imagino que será un buen entrenador, no tengo duda de que saldrán de esa mala racha. Los malos momentos entran en nuestra nómina y hay que convivir con ellos”, señala.

Por último, Nafti hizo un guiño a la afición para que mañana apoyen al equipo en Butarque: “El papel de la afición será clave y se ha demostrado. La gente viene últimamente al estadio, y disfruta”.