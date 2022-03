José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, confesó que el empate de los rojiblancos en Butarque "siempre es poco" en referencia a la necesidad que tienen los gijoneses de sumar de tres, defendió que "hemos tenido la victoria en la segunda parte". Sus declaraciones

Valoración del partido

"Se puede considerar punto de inflexión. Pero hay que refrendarlo cada domingo. Ese es el camino. El problema es irse con un punto”

"Hemos tenido las ocasiones más claras que el rival, pero al final no ha podido ser"

"Un punto es positivo por el momento en que nos encontramos, pero para el Sporting siempre es poco"

Puma Rodríguez y Jony

"Puma está en el mejor momento de forma de la temporada. No ha podido entrenar durante toda la semana. Jony no está. Está poniendo todo de su lado para forzar. Pero nos ha dicho que no estaba”

Cambio de sistema

"Vamos a seguir trabajando... Este sistema es una opción más. Tenemos jugadores que son capaces de generar peligro y es una opción más. Hoy no teníamos a Fran, que es mnehor de mediapunta y por eso buscamos una alternativa más"

Cuéllar

"No esperábamos otro rendimiento. Trasmite paz y confianza al grupo como Mariño"

Mensaje a la afición

No es fácil que haya tanta gente en una situación con la nuestra.. Pero la gente del Sporting es muy del Sporting y lo demuestra y lo defiende a muerte. Nada más llegar al autobús nos estaban animando y eso al futbolista le motiva"