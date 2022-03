Sergio Prendes, el “guaje” del Sporting que jugó en el Leganés y tiene un equipo en Madrid

Llegó al Sporting en alevines y se fue catorce años después tras acariciar el sueño de debutar con el primer equipo. Sergio Prendes (Gijón, 17-7-1986) estuvo a punto de estrenarse con Manuel Preciado, pero una grave lesión de rodilla y el protagonismo de Diego Castro le cerraron la puerta de El Molinón. Hizo carrera, entre otros equipos, en el Alcorcón y el Leganés, próximo rival de los rojiblancos. “No me entra en la cabeza que el Sporting pueda descender. Ni de broma”, asegura el gijonés, afincado en Madrid, donde comparte negocios con el también exrojiblanco Carlos Menéndez Hevia, Carlinos. Ambos tienen previsto animar al Sporting en Butarque.

“Después de mi último año en el Caudal me vine a Madrid e inicié varios proyectos. Junto a otros socios tengo negocios de marketing vinculados a eventos; una empresa orientada al asesoramiento para el ahorro energético y hasta un equipo de fútbol”, comenta Sergio Prendes. El equipo en concreto es del RSC Internacional. “Hace dos años y medio nos hicimos cargo del que entonces era el San Ignacio de Loyola. Cambiamos el nombre y lo trasladamos de Aluche a Orcasitas. Ahora jugamos en el Rafaela Ybarra y hemos conseguido el ascenso a Preferente. En estos momentos el equipo está segundo, en puesto de ascenso directo a Tercera. Es el objetivo, subir de categoría y que podamos estabilizarnos”, explica el gijonés.

En este proyecto, el del fútbol, también está metido Carlinos. Ambos lo ven como “un hobby” además de un altavoz para sus otros proyectos empresariales. Cuando toca hablar del Sporting, el entusiasmo se frena. “Es una lástima ver al equipo tan abajo”, cuenta quien formó parte del filial que subió a Segunda B en 2008 junto a jugadores como Lora y Nacho Cases. Su etapa en el Leganés comenzó más tarde, en la temporada 2014-15, la previa al histórico ascenso a Primera de los pepineros.

“Garitano ya me había intentado firmar para el Alcoyano, de hecho el acuerdo estaba cerrado con una cláusula que permitía que me fuera si me llamaba otro club de Segunda. Fue cuando me llamó el Alcorcón. En esta ocasión, ni dejé que me hablara del proyecto, le dije que sí desde el principio”, explica Sergio sobre su llegada a Butarque. “La afición del Leganés aprieta y el Sporting se va a encontrar con un público comprometido y a un equipo que viene de una racha totalmente contraria a la de ellos. Llevan 15 puntos de los últimos 21”, subraya.

Sergio Prendes asume que el Sporting lo que necesita ya “es una victoria. Lo de jugar bien o mal, no importa ya. Aunque duela decirlo, porque el Sporting no es un club que deba aspirar a estas cosas, hay que pensar en la permanencia cuanto antes para poder pensar en otras cosas el año que viene”. A él su vida en Madrid y su etapa en el cuadro pepinero no le aleja de sus orígenes. “Siempre quiero que gane el Sporting. Eso está por encima de todo”, asegura sobre el resultado que espera para este fin de semana. Por el Sporting y por algún excompañero que conserva en el vestuario. “Coincidí con Babin en el Alcorcón y puedo decir que es un tío tranquilo, comprometidísimo con el Sporting, y con la experiencia suficiente para gestionar esta situación. Porque en estos tiempos duros, los veteranos son los que deben dar un paso adelante. Lo harán”, concluye el exrojiblanco.