El Sporting se atraganta sin Fran Villalba

Fran Villalba fue ayer el último en sumarse a la lista de bajas para Leganés. El valenciano se retiró lesionado a los pocos minutos de iniciarse el entrenamiento, el último preparatorio para la visita a Butarque, y el Sporting se quedó sin uno de los fijos en su esquema. El valenciano ha participado en 29 de las 31 jornadas disputadas, saliendo desde el banquillo solo en uno de ellas. Los números hablan de que el equipo ha notado sus dos ausencias. No estuvo ni en la visita a Las Palmas, ni tampoco durante el reciente duelo ante el Sanse en Anoeta. Los dos partidos acabaron en derrota (1-0 y 2-1, respectivamente).

Fue importante en la victoria ante el Leganés en la primera vuelta y ahora tendrá que seguir el partido ante los pepineros por televisión. Fran Villalba deja a Djuka sin su habitual escudero en el ataque para un partido clave para los rojiblancos, que necesitan reencontrarse con la victoria para tomar distancia con la zona de descenso. El valenciano ha sido una pieza importante tanto para David Gallego como para José Luis Martí, siendo además de enlace con la delantera, autor de cuatro tantos. El primero, el citado ante el rival de esta tarde en Butarque. Sus tantos se han traducido esta campaña en 7 puntos.

Fran Villalba puso por delante al Sporting a los cuatro minutos de juego del choque ante el Leganés en El Molinón. Un partido en el que Aitor García aumentó la ventaja tras el descanso antes de que el Leganés recortara diferencias. El Sporting logró entonces un importante triunfo (2-1) que le hacía mantener el liderato en Segunda División. Han cambiado muchas cosas desde entonces.

También hizo gol, en la primera y en la segunda vuelta, ante el Mirandés. En Lezama marcó para sacar un empate cuando el Sporting estaba por debajo en el marcador (1-1), mientras que en El Molinón lo hizo para participar en la victoria ante el conjunto vasco (2-1). En la única ocasión en la que vio puerta y el Sporting no sumó fue en la visita al Eibar, un vibrante partido en el que los rojiblancos acabaron regresando a Gijón de vacío (3-2).

Fran Villalba parece incrementar su peligro lejos de Gijón, lo que hace aún más importante su ausencia en Leganés. El valenciano ha firmado cinco asistencias de gol hasta el momento y todas ellas fueron en partidos a domicilio. Sucedió en el empate ante el Lugo (1-1) en el Anxo Carro; en el derbi asturiano en el Tartiere (1-1); en la igualada ante el Málaga (2-2) en La Rosaleda y en los triunfos ante el Girona (1-2) en Montilivi y la última victoria, la cosechada ante el Mirandés (0-3) en Anduva.

La baja de Villalba, por “molestias musculares” llega en un momento en el que el jugador y el club viven un pulso por las condiciones de su contrato. El Sporting hizo efectiva la cláusula negociada con el Birmingham inglés para adquirir en propiedad al valenciano, adelantando el pago y rebajando el precio fijado inicialmente, 500.000 euros. El club argumenta que su vinculación queda supeditada a lo firmado en ese primer acuerdo, pero el jugador defiende que las condiciones han cambiado y desea revisarlo. De momento, las posturas son distantes.

La baja de Villalba se une a la de los lesionados Mariño y Guille Rosas. No son las únicas de nombres importantes dentro del once. En Butarque tampoco estará Kravets, que no podrá participar por la “cláusula del miedo”.