David Argüelles: el benjamín que conquistó Mareo con La Asunción para iniciar la historia de un debut inesperado

No era su primera vez en convocatoria. David Argüelles Álvarez (Gijón, 10-1-2002) había entrado en la lista la pasada campaña, ante Girona y Cartagena, y asumió el viaje con el Sporting de Gijón a Leganés como uno más para tomar apuntes en el primer equipo y animar desde el banquillo. La amarilla y posterior problema muscular de Pablo García le abrió la puerta a un debut, para él, inesperado. “He hecho realidad el sueño de mi vida. Estoy muy agradecido a todas las personas que me han llevado hasta aquí”, confiesa el protagonista, formado en el Puerto Gijón, La Braña y La Asunción antes de iniciar los diez años que le han llevado de Mareo al primer equipo.

"El entrenador me dijo que a calentar y entré un poco en bluce, porque no sabía lo que me decía", desvela con la frescura de sus 20 años David, como le llama su círculo cercano. En el fútbol es más conocido por el apellido, el mismo que esta temporada ha dejado de sonar en las alineaciones del Sporting B. "Está siendo un año difícil y el debut le ha dado confianza, lo necesitaba", confiesan sus más allegados. Aprovechó su oportunidad en Butarque. Despachó los minutos finales con descaro y solvencia. "Me relajó él (Martí). Me dijo que hiciera lo que sabía que estuviera tranquilo", comenta el propio Argüelles. El día más importante de su vida deportiva terminó dedicado a sus padres, Diego y Alejandra, y a su hermana Yaiza, año y medio mayor que él.

Los inicios del rojiblanco en el fútbol fueron en su colegio, El Lloreu. Vecino de Moreda -aunque hace poco se mudó a Pumarín con sus padres- , empezó a jugar en el Puerto Gijón, desde donde lo captó La Braña. "Era delantero. Hacía muchos goles", comentan quienes le vieron asomar "una buena zurda y un físico que se imponía pese a no ser muy grande". Fue allí, en La Braña, donde le echó el ojo Víctor Manuel Toribio, Vity. "Acabábamos de subir a Primera benjamín con La Asunción, algo que no se había conseguido nunca, y le ofrecimos a los padres que el crío jugase con nosotros", comenta. Acabó siendo su trampolín al Sporting. Aquella campaña, el benjamín rojiblanco se proclamó campeón de España pero perdió en Mareo ante La Asunción de Argüelles y Fernando Somolinos, ahora en el filial y también presente en alguna convocatoria del primer equipo. Ficharon a los dos de una tacada.

Nieto de Raúl Expósito "Alín", jugador muy querido en el Praviano que llegó a militar en el Vetusta, Argüelles progresó participando en entrenamientos de la selección española sub-16 hasta debutar como internacional sub-18 en la Copa del Atlántico, hace dos años. Fue llevando el dorsal "10", camiseta que ahora está enmarcada en su habitación, donde se busca sitio para ampliar la galería. Al lado lucirá en breve el "37" de la rojiblanca con la que se estrenó en Leganés, plagada después de las firmas que los compañeros fueron estampando en el viaje de vuelta en autocar. "Ahora, a seguir luchando y no perder nunca la humildad", le insisten en casa. "Estoy muy feliz, muy contento. Paso a paso", comenta David, convencido, ante la delicada situación clasificatoria del Sporting, de que "hay que sacar esto adelante, como sea".