Así vivió la afición del Sporting la final en Leganés: nervios, ansiedad y emoción

La afición del Sporting pasó ayer del miedo al alivio, en tan solo noventa minutos, con un paréntesis de mucha incertidumbre porque el marcador, apretado, no dio lugar a la tranquilidad hasta el último suspiro del añadido. En Leganés, en Gijón y en cualquier otro rincón del planeta se animó al Sporting en un partido crucial para su supervivencia en el fútbol profesional. Tan estresante es la situación que tiene el club rojiblanco que sus seguidores hablaban de la victoria del Mirandés como si fuera propia.

El empate calmó los ánimos. Y supuso una pequeña tregua para las intranquilas mentes de la afición. “Pero ahora todavía toca esperar unas semanas para estar tranquilos”, proclamaban ayer los seguidores del Sporting, todavía con la ansiedad lógica por la imagen que muestra la clasificación. Fue una tarde de mucho debate. Por ejemplo, regresó al primer plano el clásico sobre la portería. Y lo cierto es que la mayoría parecían celebrar la vuelta de Pichu Cuéllar como el regreso de un jugador que en el pasado fue parte importante en una etapa a la que el tiempo le ha dado todavía más mérito. “Ya tenía que llevar varios partidos jugando...”, reconocían ayer muchos.

Por hablar, también se habló mucho de Gallego, que para bien o para mal sigue estando en el recuerdo y generando debate.

No se sabe qué tiene el de Suria que genera sentimientos muy opuestos; están quienes lo recuerdan como si fuera un héroe de guerra, una víctima de la situación, y al otro lado, quienes lo tildan de culpable. “Con Gallego seguro que sumábamos más de un punto en estos cuatro encuentros”, se quejaba uno mientras veía por la tele de un conocido bar en los bajos de El Molinón el partido. “¡Qué dices! ¡Qué dices! Si lo tenían que haber echado antes. El problema no es de Martí, es de la plantilla”, le reprobaba un colega de mesa. Los dos llegaron en un momento a un punto de entendimiento. “La temporada está siendo terrible; las cosas no van ni con uno ni con el otro. Y Martí tampoco es la solución”, confirmaban los dos. Según iba pasando la tarde, los sentimientos, a flor de piel, se iban mudando.

Hay ahora en el sportinguismo dos tipos de aficionados: los que viven la situación con un miedo brutal al descenso a Primera RFEF, y quienes están tan hastiados ya de sumar decepciones que parecen solo contemplar el encuentro y lo siguen con absoluta pasividad. Y en los bares se cruzaron estos dos perfiles; Desde Ángeles Menéndez y Mari Paz Meana, dos mujeres que llegaron a uno de los locales de los bajos de El Molinón una hora antes del partido para “coger sitio” y se pusieron a un metro de las pantallas casi hasta rezando por su Sporting. “Es que si no se salvan... Hay que llevar a los jugadores a Covadonga a cuestas”, decían. O los muchos que se desplazaron a Butarque “con un frío...”, como confesaban, para dejarse las gargantas con el equipo. También quienes optaron por verlo desde un segundo o tercer plano pasando la tarde y tomando algo entre amigos. Hasta que llegó Puma Rodríguez y su gol. Y el grito, el cántico de “¡goool!, un sonido liberador. La segunda parte, de un sufrimiento terrible. Y con el gol del Leganés... Los rostros, un poema. El sufrir, la angustia, duró hasta el último minuto. Esas caras de, esos “otra vez no” con las ocasiones de Djuka y de Puma, esos gestos de desaprobación con los fallos a la contra se acabaron transformando en resignación, pero también en alivio de quien ve el descenso hoy más lejos que ayer.