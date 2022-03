Aitor, sobre los puntos necesarios para la permanencia del Sporting: "Hablan de 50, pero intentaremos los máximos posibles"

“Me gustó que el equipo estuviera unido, juntito y fuerte en defensa. Es lo que necesitamos”. Aitor García da por bueno el punto sumado en “un campo complicado” como Butarque y espera que el Sporting de Gijón dé un paso más el domingo ante el Cartagena. “En casa no estamos siendo tan fiables como el año pasado. La situación se da como se da y tenemos que sacarlo adelante. Nos lo planteamos como una final”, señala el rojiblanco, que se ve a disposición pese a haber iniciado la semana trabajando al margen del grupo. No quiere hacer cuentas sobre los puntos necesarios para la permanencia. “Se habla de los 50, pero no sé, trataremos de hacer los máximos posibles y llegar tranquilos a las últimas jornadas”, sentencia.

Aitor García da especial importancia a la actitud mostrada por el Sporting en Butarque. “Puede que antes nos haya faltado ese plus de veteranía, de garra, de mala leche. Nos jugamos la vida en la situación en la que estamos”, confiesa antes de dar valor al trabajo del coach, Joseba del Carmen, en este apartado. “Solo hemos tenido una sesión con él hasta ahora. Viene para motivarnos y estar más unidos que nunca. Esperamos que con su ayuda todo eso se demuestre en el campo”, concluye.