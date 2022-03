La historia de Rubén Blaya: un balcón con vistas al Cartagonova, llamada merengue y una vida en el Sporting

Desde el balcón de la casa en la que creció, en el barrio de La Concepción, el “quitapellejos”, se puede ver Cartagonova. La tentación para Rubén Blaya (Cartagena, 6-4-1976), hijo, hermano y sobrino de aficionados del Cartagena, siempre estuvo ahí. No sabía entonces que el fútbol, tantas veces caprichoso, le vestiría de rojiblanco a mil kilómetros de allí. “Soy del Sporting, otra cosa es que me guste ver arriba al Cartagena”, comenta sobre el resultado que desea este sábado el delantero que, a golpe de melena rubia, brilló en uno de las mejores épocas del filial rojiblanco en Segunda B. Se cumplen 30 años de su llegada a Gijón, donde reside desde que colgó las botas.

“Tenía una oferta del Madrid, con el que había ido realizar una prueba, y otra del Sporting, pero me acabó tirando más Mareo”, cuenta Rubén Blaya sobre aquel 1992 que cambió su vida para siempre. Con apenas 16 años, eligió continuar formándose en las categorías inferiores del Sporting porque “me transmitía un ambiente más familiar que el de Madrid, además de ser un nombre importante a nivel de cantera”. En los años anteriores, a su casa habían llamado los dos clubes más importantes de su región, el Murcia y el Cartagena. La respuesta siempre fue negativa.

Rubén empezó a dar patadas al balón en “los pisos rojos”, como coloquialmente se conoce el bloque en el que creció, pero “hasta los 12 años no empecé a jugar en un equipo, La Salle Minerva, porque me convenció un amigo”. Ahí le echó el ojo el Sporting. Campeón de Segunda B con el Sporting B en la 95-96 y 96-97, ese último año vivió su debut en Primera con el primer equipo. No tuvo continuidad y continuó con su carrera en el Extremadura, Numancia, Granada, Jaén, Cultural Leonesa, Huesca y Cartagena (entonces Cartagonova), entre otros. Padre de dos hijas, Abril y Zoe, dirige la escuela de fútbol Hat-trick y comparte con su mujer un estudio de pilates y yoga. “Hay que hacerse fuertes en El Molinón para no pasar apuros al final y ojo el sábado a Rubén Castro y los posibles pasadores”, advierte quien sabe mucho del gol.