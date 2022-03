“Ahora es el momento de ver a los jugadores de verdad; aquí nadie se borra”

Pablo Pérez (Gijón, 28 años) es la antítesis al ego. Después de toda una vida en el club, el capitán del Sporting acaba contrato en junio. Se cita con LA NUEVA ESPAÑA en Mareo. Aunque huye del titular, no esquiva las preguntas. Tampoco sobre su futuro. Los años le han dado madurez. Habla de los malos momentos del pasado, del “runrún” de una parte de El Molinón, de la falta de protagonismo con algunos técnicos. Lo hace sin rencor. Afronta ahora “el momento más importante” desde su debut con el Sporting, en 2014. Pablo se ha ganado el respeto del vestuario gracias a ese carácter noble y educado y a priorizar el colectivo por encima de lo individual.

–Lleva varios entrenamientos en el gimnasio. ¿Cómo se encuentra?

–Tengo unas molestias en el sóleo, pero estoy bien. Espero estar al cien por cien el fin de semana.

–Quedan 10 finales y el Sporting se juega no descender a Primera RFEF.

–Y somos muy conscientes. Cada partido es una final y más en casa, con nuestra gente y donde tenemos que sacar los puntos como sea. Este fin de semana jugamos la primera. Tenemos un partido muy importante para el vestuario, para el Sporting y para la afición.

–En Butarque se vio a un equipo distinto, el Sporting volvió a morder.

–Nos dijo el míster que desde que llegó al Sporting fue el partido que más faltas hicimos. Sé que es solo un dato y puede ser anecdótico… Pero indica que fuimos a todos los balones divididos y que volvimos a competir. El partido y el punto nos pueden dar confianza. Tenemos que crecer desde el trabajo y la solidez.

–Martí volvió a cambiar de sistema: 4-3-3, 4-2-3-1 y ahora 4-4-2.

–Llegados a este punto ya da igual quién juegue y cómo: lo que tenemos que hacer es ganar. Sacar puntos. Competir. Estar unidos. Al final el sistema es importante en un planteamiento, pero cuando echa a rodar el balón los futbolistas se mueven y no es tan importante. La clave está en que tengamos las cosas claras, en tener compromiso y ser competitivos.

–Ha vivido momentos de todo tipo (ascenso, permanencia). Pero, por el peligro del descenso, ¿está ante el más importante?

–Hubo muchos momentos importantes. Pero ninguno parecido a la situación en la que estamos ahora por todo lo que hay en juego. Me tocó vivir algo parecido con el Alcorcón, pero…

–No era lo mismo.

–No. Mi profesionalidad y entrega siempre es la misma, y el Alcorcón significó mucho para mí. Pero sabemos lo que significa el Sporting.

–Se han dado momentos de tensión en el vestuario.

–Eso es bueno. Significa que el equipo está vivo. El vestuario se ha dado cuenta de la situación en la que estamos y que nos estamos jugando no descender. Entender eso es muy importante. Estamos con ganas. Yo veo que la gente quiere jugar. Que todos quieren estar. Que todos quieren sacar esto.

–Nadie se borra.

–Claro. Es que en situaciones así es complicado jugar. ¿Pero borrarse en este vestuario? Para nada. La gente está jodida. Le duele lo que está pasando. Ahora es cuando se ven a los jugadores de verdad. Ahora es cuando tienes que ayudar al equipo y al compañero que está al lado.

–¿Y los jugadores se han dicho las cosas a la cara?

–Sí, hablamos. Nos dijimos que ahora en casa tenemos que sacar los puntos, y que nos jugamos mucho. Ahora que tenemos el partido en casa es cuando hay que hacerse fuertes y recuperar esa confianza con la afición. Yo entiendo que la afición esté descontenta. Es normal. Somos los primeros que no estamos contentos. Pero pediría que muestren ese descontento cuando acabe el partido y que animen durante el partido como siempre hacen. Tenemos que ser todos conscientes de que nos estamos jugando mucho. Ahora es el momento de estar unidos.

–Mentalmente tiene que ser complicado ese cambio de chip.

–No es fácil gestionar eso en tu cabeza. No es fácil gestionar todo lo que nos ha pasado. Estábamos donde estábamos y ahora… Ha sido una montaña rusa de emociones.

–¿Los partidos sin ganar les han afectado a la confianza?

–¡Claro! Todos los jugadores que estamos en Segunda o en el Sporting son buenos. Pero cuando un jugador destaca es por la confianza que tiene. Eso marca la diferencia en esta categoría, que es muy igualada. Mira ahora Puma, está con una confianza enorme. Está genial. Hay que aprovechar la confianza de los jugadores. Todos pasamos por momentos. Es muy difícil pasarte 42 jornadas rindiendo a un nivel de diez. Y si consigues eso pues juegas en el Barcelona o en el Madrid. Es que lo complicado en el fútbol es la regularidad. El año pasado en la última jornada de Liga entra en play-off el Rayo por nosotros. Y este año hubo momentos que iba sexto y estaba clasificado para Europa League y casi llega a la final de Copa. Hace un año les ganamos 0-1 en Vallecas y parecía que estaban casi defenestrados. Uno se para a pensar… Podíamos ser nosotros. Pero eso solo sirve para fustigarte.

–¿Cuáles son los porqués?

–Lo he pensado mucho. Lo pienso todos los días. Busco explicaciones. Pero no sirve para nada . El pasado no lo puedes cambiar y el futuro no lo conoces. Al final solo sirve entrenar en el día a día, dar el máximo.

–Joseba del Carmen, el nuevo coach, puede ayudar.

–Siempre he creído que el estado mental en tu vida es muy importante. Ya no solo en el fútbol. Todos tenemos que estar bien mentalmente.

–¿Ha necesitado ayuda?

–Todos los “inputs” que recibo intento cogerlos y que me ayuden a mejorar. He tenido épocas en la que he estado muy bajo de confianza y donde entraba en un bucle negativo en el que no me salía nada.

–¿Cuándo?

–El primer año de Primera. No me sentía físicamente preparado y de cabeza estaba mal.

–¿Como capitán, gijonés y canterano duele más estar en esta situación?

–Al final es lo que tiene ser de aquí y que tu familia y entorno sean de Gijón: lo bueno se multiplica, lo sientes todo mucho más, pero ahora que las cosas no van bien se hace muy complicado.

–¿Le quita horas de sueño?

–A mí y a la gente que me rodea. No estás del mejor humor. Vivo esto 24 horas.

–¿A quién ve como rival? ¿La Real B? ¿El Fuenlabrada?

–El Sporting depende de sí mismo para salvarse. ¿Tenemos una situación difícil? Si sacamos los puntos no tenemos que fijarnos en nadie.

–Le ha tocado vivir un calvario por la lesión en la rodilla.–Tuve un poco de mala suerte. No solo por la lesión; sobre todo por la época en la que me coincidió. Era un momento donde tenía la oportunidad de jugar. Estaban lesionados otros compañeros en ataque. Djuka estaba con covid. El equipo estaba justo de jugadores. Yo pensaba que podía entrar.–¿Se le fue el tren?

–Al ser el último año de contrato una lesión de rodilla da mucha rabia. Porque tienes esa sensación que el equipo estaba justo de jugadores y podía haber demostrado en ese momento.

–87 minutos. Y en algunos partidos jugó 1 o 2 minutos.

–Lo que siempre hice, haré y hago es que me den 1 minuto, 30 o 95 intento dar todo y demostrar que quiero jugar más.

–Acaba contrato en junio. ¿Es el final a un largo viaje?

–Para mí es un orgullo estar aquí. Cada día entrenando en este club tengo la misma ilusión que tenía de niño cuando soñaba con estar aquí. Claro que me gustaría seguir. Si tengo que seguir otro lado, lo haré buscando lo mejor para mí y mi carrera...Aunque en el Sporting soy feliz y estaría encantado de continuar.

–¿Le han dolido las críticas o, en ocasiones, el “runrún” de El Molinón?

–A todos nos gusta que nos aplaudan. Yo soy del Sporting desde pequeño. Pero antes me hacían más daño esas críticas. Cuando tenía 21 o 22 años y estaba empezando. Me dolían más los pitos. Después del año del ascenso a Primera me tocó vivir eso; me di cuenta de que el fútbol no tiene memoria. Cuando eres joven y tienes esa ilusión, ves que no todo es de rosa. Pero ese golpe de realidad me vino bien. Y lo entiendo porque esto funciona así. La afición siempre tiene razón.

–¿Guarda rencor a alguien?

–Cero rencor. Estoy agradecido a la vida. Me siento un privilegiado. Aprendí y aprendo con todos los compañeros y entrenadores que tengo y he tenido, también con los que he jugado menos. Todo eso me ha ayudado a crecer como persona. Cuando me pitaron más o me aplaudieron menos supe sacar el lado positivo. Hago lo que me gusta. Soy feliz.