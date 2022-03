Iván Cuéllar, portero del Sporting de Gijón y uno de los capitanes del vestuario, dio hoy un paso al frente con una petición a la afición: "Me sabe mal, en el buen sentido de la palabra, que la gente de aquí sufra pero no sepa sufrir. Saber sufrir es que cuando crees y sientes algo sale en las buenas y en las malas, de hecho sale más en las malas. Creo que eso debemos hacer desde el cariño y admiración que siento hacia todo el mundo. Hacemos mal en criticar y presionar a los chavales o a mí. Lo único que puede provocar son cosas negativas. Si quiero apoyar vamos a hacerlo más fuerte. Ahora tiene que salir más que nunca. No consiste en Mariño, Pichu o Joel. Consiste en una ciudad, colores, sentimiento e historia. Nosotros el día de mañana no estaremos y vendrán otros. No quisiera ver a este equipo más bajo o donde no se merece", dijo el portero.

Titularidad: "No vuelvo con el equipo, porque voy todos los fines de semana. No tengo, ni idea si participaré o no, porque creo que Diego ha entrenado también muy bien. Son decisiones técnicas. Estoy preparado como cualquier jornada".

Partido en El Molinón: Espero un Molinón con rabia, con ganas de disfrutar, de ver a su equipo ganar y que todos los celebremos. Hay que ser consciente de la situación en la que estamos y ser realistas. Creo que es de suma importancia ganar los partidos en casa para solventar la situación y para que no empeore. No hay que olvidarse de lo positivo, ni tampoco de lo negativo.

"Yo creo que la presión existe siempre, porque cuando te enfrentas a un rival en esta categoría la presión esta te conduce a dar el máximo. Cuando todo se traslada al resultado conlleva a que haya errores, precipitación y la toma de decisiones no es tan acertadas como te gustaría. La gente está crispada y me veo en la obligación y necesidad de realizar la petición de que nos apoyen, no por capitán sino por sportinguista que me siento y no soy de aquí, pero me he sentido siempre sportinguista. Me sabe mal, en el buen sentido de la palabra, que la gente de aquí sufra pero no sepa sufrir. Saber sufrir es que cuando crees y sientes algo sale en las buenas y en las malas, de hecho sale más en las malas. Creo que eso debemos hacer desde el cariño y admiración que siento hacia todo el mundo. Hacemos mal en criticar y presionar a los chavales o a mí. Lo único que puede provocar son cosas negativas. Si quiero apoyar vamos a hacerlo más fuerte. Ahora tiene que salir más que nunca. No consiste en Mariño, Pichu o Joel. Consiste en una ciudad, colores, sentimiento e historia. Nosotros el día de mañana no estaremos y vendrán otros. No quisiera ver a este equipo más bajo o donde no se merece.

Objetivos: Hay que pensar en el día día y en el semana a semana, porque esto es un examen. Hasta que queden dos meses o un mes es cuando te vas a ir viendo en la clasificación. Hay que ser realista y marcarse el objetivo. Y ahora es la situación es la que es y estamos marcados. No nos podemos engañar y para crecer tienes que saber tu limitaciones, creo que es honorable darse cuenta de ello. Hay que crecer juntos sabiéndolo, porque nos jugamos mucho.

Líder del equipo: "Yo me siento uno más. Lo del liderazgo supone asumir responsabilidad y que unos somos más que otros. Da igual mi edad, me puede diferenciar la experiencia que puedo tener y eso es lo que yo puedo aportar o ayudar a los que no la tienen, para guiarles o saber con lo que se pueden encontrar. Lo único que puedo interpretar en esa experiencia es intentar ayudar en lo que se pueda"

Crisis mundial y conflicto en Ucrania: "Entiendo la crispación de todo el mundo, como para no entenderla. Yo no dramatizo, pero pandemia, crisis económica... No es una gilipollez es una realidad. Y yo soy igual que el resto, yo también echo gasolina. Y esa crispación te merma, te da negativismo. La gente no tiene culpa, pero esa crispación vive con ellos. Y si hay algo con lo que lo pueden pagar lo pagan y ahora lo pagan con nosotros. Es el momento de hacer un ejercicio, por el bien del sportinguismo, no de mi, porque yo me iré y no me quedará otra, pero el escudo seguirá y eso es lo importante. La gente tiene que decidir y si soy del Sporting tendré que apoyarlo. Hasta que no acabe no podemos juzgar y valorar el trabajo de una temporada entera".

Cambiar la situación del equipo: Yo quiero darle importancia a la situación que se puede crear, no quiero que se hable de eso, sino de lo que se puede hacer, para que eso no suceda. No se me pasa por la cabeza el hecho de que se puede dar. Ahora me centro en el proceso para que no suceda. Y los informadores tienen una responsabilidad, porque dependiendo de el foco que se le de a la noticia se crea un ambiente u otro. Igual que yo tengo la responsabilidad en la portería, vosotros la tenéis en lo vuestro. Hay que pensar en lo que podemos hacer para que el resultado sea positivo y en eso me centro. No voy a pensar en cosas negativas.

"A nivel técnico y táctico no soy quien a valorar esa situación. Lo que tenemos que hacer es estar juntos, cuando hay dudas. Ahora no existen los resultados y te entran dudas de si estoy haciendo lo correcto. En el fútbol hay que competir y dar el máximo, vaciarte, con los matices técnico y tácticos. En esta categoría hay mucha igualdad, plantillas muy importantes. Una categoría que casi siempre se mide por pequeños detalles y esto es lo que hay que intentar controlar. La concentración, el compromiso, el esfuerzo de ir a límite... Eso es lo que tienes que hacer. Es un ejercicio más que hay que solventar y que se vio en los últimos partidos, en algunos sufrimos derrota injustas, en los últimos minutos ,y en Leganés por lo menos nos trajimos un punto"

Vuelta: "Disfrute al máximo en Butarque. Estaba contento de poder vestirme otra vez y defender estos colores. Desgraciadamente, he tenido una lesión que me ha dejado fuera de los terrenos. Tenía ganas de ayudar, desde fuera se ve desde otro punto de vista. Me alegré mucho de poder ayudar al equipo, me hubiera gustado que nos llevaras la victoria, disfruté y si me vuelve a pasar seguiré disfrutando. Más si cabe en este estadio, en esta gente, rememorando el pasado. Pase lo que pase, juegue o no juegue, yo quiero que el equipo gane. Yo quiero disfrutar y divertirme, ver a la gente feliz y eso es lo que más me ocupa"