Djuka enfría su renovación: todos los detalles sobre la oferta de ampliación y las claves de la situación del delantero

Djuka no tiene previsto decir “sí, quiero” a la oferta de renovación planteada por el Sporting. Javi Rico, director deportivo rojiblanco, presentó a los agentes del delantero montenegrino una propuesta para ampliar el contrato del futbolista, que expira la próxima temporada, en junio de 2023. Fuentes cercanas a la negociación apuntan a LA NUEVA ESPAÑA que la oferta de renovación para que el máximo goleador del proyecto (13 goles, 11 en Liga y 2 más en Copa del Rey) continúe en la entidad rojiblanca no será aceptada. Los representantes del ariete no han dado aún respuesta al Sporting, pero entienden que la opción de ampliar el vínculo del jugador está prácticamente descartada. La propuesta de renovación es por dos temporadas.

Djuka, que se enfrenta hoy con su selección, Montenegro, a Armenia en Ereván, está absolutamente implicado con el club rojiblanco. De hecho, solicitó a la selección balcánica jugar este partido amistoso y regresar a tiempo para el vital encuentro que tiene por delante el equipo gijonés el sábado ante el Cartagena, en una nueva prueba de su profesionalidad. El delantero tiene un profundo respeto al Sporting, guarda una gran relación con el presidente, Javier Fernández, y está agradecido al club por darle la oportunidad de recalar en el fútbol español, en 2018. Y aunque estuvo muy cerca de jugar en Primera con el Rayo, no se ha mostrado contrariado con la opción perdida, sino que ha sido ejemplar en el día a día y uno de los más destacados en el campo en una temporada absolutamente irregular. Djuka tiene todavía un año más de contrato por delante. Y la prioridad para todos está en solventar primero esta delicada situación deportiva. Después, una vez que el proyecto arroje más certidumbre, se analizarán todos los escenarios posibles. Pero su renovación no es viable para sus agentes, sin descartar que vuelven a aparecer clubes preguntado por su situación dada su posición de jugador que acaba contrato el año que viene. El futbolista, que recibió dos importantes ofertas el pasado verano (una del Rayo, de 4,5 millones más variables, y otra anterior del Nantes, como desveló Javi Rico en su entrevista en Onda Cero, que ascendió a los 8 millones pero que fue rechaza al no darse garantías de cobro) cuenta con una importante cotización en el mercado.