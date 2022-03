Cuéllar: “La gente tiene que decidir si apoya en las malas”

Iván Cuéllar, uno de los capitanes y grandes líderes del vestuario, dio ayer un paso adelante para pedir a la afición que mañana esté con el equipo en un momento absolutamente decisivo para el proyecto. Cuéllar apunta a ser titular en la portería local de El Molinón cinco años después. “La gente tiene que decidir si es del Sporting y apoyar en las malas”. El portero fue contundente y se expresó muy sincero, saliéndose del guión habitual de los futbolistas.

“La gente está crispada y me veo en la obligación y en la necesidad de realizar la petición de que nos apoyen, no por capitán sino por sportinguista que me siento. No soy de aquí, pero me he sentido siempre sportinguista”, comenzó el guardameta, que fue a más. “Me sabe mal, en el buen sentido de la palabra, que la gente de aquí sufra pero no sepa sufrir. Saber sufrir es que cuando crees y sientes algo sale en las buenas y en las malas; de hecho, sale más en las malas. Creo que eso debemos hacer desde el cariño y admiración que siento hacia todo el mundo. Hacemos mal en criticar y presionar a los chavales o a mí. Lo único que puede provocar son cosas negativas”.

Cuéllar recordó que ahora no es momento de lo individual y antepuso el grupo por encima de otros intereses. “Ahora tiene que salir más que nunca. No consiste en Mariño, Pichu o Joel. Consiste en una ciudad, colores, sentimiento e historia. Nosotros el día de mañana no estaremos y vendrán otros. No quisiera ver a este equipo más abajo o donde no se merece”.

Con todo, dijo: “espero un Molinón con rabia, con ganas de disfrutar, de ver a su equipo ganar y que todos los celebremos. Hay que ser consciente de la situación en la que estamos y ser realistas. Creo que es de suma importancia ganar los partidos en casa para solventar la situación y para que no empeore. No hay que olvidarse de lo positivo, ni tampoco de lo negativo”.