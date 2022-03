El laberinto de Martí: estas son todas las piezas del puzzle que tiene que encajar el técnico del Sporting

Entre jugadores lesionados, tocados y convocados por las selecciones, a José Luis Martí se le acumulan los problemas a la hora de hacer el once y también para elegir un dibujo táctico de cara al crucial encuentro que disputa el Sporting mañana frente al Cartagena en El Molinón. El partido volverá a ser capital para calibrar el rearme de los rojiblancos y conocer si el colchón con el descenso, hoy de 6 puntos, sigue siendo de al menos dos partidos antes de afrontar los últimos veintisiete puntos en juego. La situación no es tan agobiante como fue tras la derrota contra el Tenerife en casa, pero los rojiblancos volverán a jugar con la calculadora en la mano y en la cabeza porque solo cuatro horas antes la Real B visita al Ibiza.

La semana no ha sido nada fácil de gestionar al acumularse las situaciones indeseadas por las ausencias de los internacionales, y los problemas musculares de algunos futbolistas decisivos. Martí, con un ojo en la enfermería y otro en el campo, está obligado a encajar todas las piezas del puzzle para hacer el equipo más competitivo posible.

El preparador balear recuperó en Butarque una versión competitiva de un equipo que volvió a morder en el campo. Y aunque no ganó, consiguió frenar la sangría de derrotas consecutivas. El técnico introdujo en Leganés el 4-4-2, el sistema que considera que mejor encaja con los recursos que tiene la plantilla, aunque fue la baja de Villalba la que le llevó a dejar el 4-2-3-1 para pasar a esa formación con dos puntas (Djuka y Eric Ramírez).

Sucede ahora que tiene un solo entrenamiento por delante, el de hoy, para preparar la visita del equipo de Carrión, pero cuenta con varios enigmas en un once nada fácil de hacer al tener varios futbolistas entre algodones en posiciones escasas de efectivos. Mientras, espera por Djuka, que llegará a Mareo mañana, el mismo día de partido, después de un largo viaje.

El técnico tiene sujetos con alfileres dos puestos que resultan estratégicos a la hora de formar un equipo. Sobre todo, en la mediapunta. Villalba sufrió en la previa a la visita en Leganés una pequeña microrrotura en el bíceps femoral. Los técnicos y facultativos han tratado con especial cuidado al valenciano, que no ha forzado en los entrenamientos pero que sigue con algunas dolencias al tratarse de una zona bastante sensible. El propósito es que llegue a tiempo para el encuentro. Si está en condiciones su vuelta podría propiciar que se recupere el 4-2-3-1. Con todo, no está descartado que se le dé un respiro al futbolista y comience en el banquillo. Eso provocaría mantener el 4-4-2 ante el Cartagena, equipo que pese a su notable temporada (es octavo) sufre a nivel defensivo y ha encajado 43 goles.

Después de varios entrenamientos ejercitándose en el gimnasio, ayer regresó Pablo Pérez. El capitán es otra alternativa para esos dos puestos del ataque. El estado de Jony también genera preocupación, después de varias semanas con fuertes dolores en el quinto dedo del pie izquierdo. El de Cangas del Narcea se postula como titular en el extremo izquierdo por la citación de José Luis “Puma” Rodríguez con Panamá. Jony ha acumulado varios entrenamientos, aunque sigue persistiendo cierto dolor en la zona.

Después de distintos cambios en la defensa, Martí encontró en Leganés una línea a la que dar continuidad, ahora con la vuelta obligada de Vasyl Kravets, indiscutible en el lateral izquierdo. El enigma, en todo caso, es menor en la portería, donde ha crecido la competencia. Mariño fue baja en Butarque al sufrir una microrrotura en los isquios, y lleva toda la semana al margen del grupo realizando trabajo en el gimnasio. El vigués aspira a probarse hoy. Con todo, la posición parece segura para el retorno como guardián a El Molinón, cinco años después, de Cuéllar, que dejó una buena nota en Leganés.