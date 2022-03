José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, se refirió a la importancia del encuentro de mañana contra el Cartagena. " Siempre tenemos necesidad de victoria, somos el Sporting. Evidentemente, ahora más después de una racha sin ganar"

Semana Diferente, con ausencias. Los jugadores con la selección y luego los jugadores que no han podido entrenar a máximo nivel. Mañana miraremos a ver como llega Djuka y los jugadores que llegan con molestias".

Djuka: Veremos cuando llegue, hoy llega muy tarde. Cinco aviones y 90 minutos. Tomaremos una decisión hablando con él. El riesgo de que se pierda más partidos esta ahí. Mañana hablaremos.

Una victoria: Siempre tenemos necesidad de victoria, somos el Sporting. Evidentemente, ahora más después de una racha sin ganar. Es un día marcado en rojo, pero todos lo son. Llevamos muchos días sin ganar, la afición lleva mucho sin ver ganar a su equipo en casa. Se lo debemos y nos lo debemos a nostros mismos.

Cartagena: Conocemos al rival. Desde que empezó la segunda vuelta, es el equipo que más balón tiene. De ahí intenta generar ocasiones. No tiene miedo a sacar el balón desde atrás con riesgo. Tenemos que hacer un partido con mucho ritmo, vibrante. La mejor manera de poder seguir manteniendo al rival mal lejos de casa es ser contundentes en las áreas.

Molinón: Espero un Molinón como el que me encontrado. Una afición que apoya a su equipo, que estará dolida pero no abandona. La afición respeta a su escudo, lo voy captando. Eso me espero. Que estén entusiasmados en poder ver una victoria de su equipo. Creemos que se merecen una alegría y todos estamos haciendo un esfuerzo importante para conseguir esos tres puntos.

El punto en Leganés: Es un punto de inflexión. El Sporting no puede irse contento con un punto, pero si refrenda las mejores sensaciones del equipo. Pero, hasta ahí. El equipo ha trabajado muy bien moralmente durante la semana. Los he visto mejor de ideas. Pero lo importante es conseguir tres puntos mañana. Los resultados a día de hoy van por encima de cualquier circunstancia.

Ambiente que rodea al equipo: La sensación que me da el Sporting, desde siempre, es que la afición es exigente. Que siempre está dando apoyo a su club y que se nota. Nos vamos a sentir respaldados. La gente está con ganas y frustrada porque el equipo no está donde se merece. Pero recibo cariño por la calle. Entre todos, seremos capaces de conseguir una victoria.

Jony: Es importante recuperar a todos, pero es evidente que Jony es importantísimo. Está haciendo un esfuerzo brutal. Las molestias le provocan muchísimo dolor y no puede entrenar muchos días. Eso repercute en el rendimiento. Queremos que esté para ayudarnos. Veremos si mañana podemos contar con él desde el inicio. Es un jugador que todos esperamos y necesitamos. Pero está haciendo un esfuerzo muy importante aunque de momento no hayamos podido contar con él.

Oficio: En función del partido, necesitaremos unas armas o otras. El oficio nos va a dar muchos puntos. Que el equipo sea maduro en el terreno de juego. Saber cuando nos interesa acelerar el partido. Esa tarea también se entrena y es responsabilidad del jugador, claramente.

Proyecto: Aquí está todo, Uno tiene libertad para trabajar, confianza, tiene apoyo, buenos futbolistas, buenas instalaciones, afición. Se está movilizando una barbaridad de personas para ir a Burgos. Es una maravilla de institución para trabajar y tener un proyecto de futuro.

David Argüelles: Es una posibilidad colocarle por delante del delante. Es muy maduro. Tiene una tranquilidad importante, Rindió a muy buen nivel en Butarque y es una posibilidad más para colocarlo en la posición de extremo. Nos la planteamos.