La odísea de Djuka para estar con el Sporting

Djuka se pegará un auténtico palizón para estar mañana con el Sporting en la primera de las diez finales que tiene por delante el club para continuar en el fútbol profesional. El delantero tiene hoy un día absolutamente interminable. Se pasará el día volando sin parar ni un solo minuto hasta llegar a Asturias, donde aterrizará aproximadamente a las once de la noche. Mañana se incorporará a la concentración, y saldrá a jugar con el Sporting un encuentro crucial. José Luis Martí cuenta con el futbolista para el encuentro contra el Cartagena. Si está en condiciones , apunta a ser titular. El técnico balear quiere contar con el máximo goleador del proyecto, autor de 10 goles en Liga y 2 más en Copa del Rey.

Pero cualquier percance en todas las escalas que tiene que hacer o retraso en un vuelo, podría dejarle fuera de los planes del preparador rojiblanco. El itinerario para su regreso es riguroso y está preparado a conciencia. En total, 4.200 kilómetros por todas las paradas que tiene que hacer para llegar a tiempo a Asturias. Djuka estará en solo unas horas en hasta cinco países (Armenia, Montenegro, Serbia, Suiza, España) de suelo europeo.

Una vez se complete el viaje, la idea es que Djuka se sume mañana a Mareo y se incorpore junto al resto de integrantes de la plantilla rojiblanca. A las once de la mañana está prevista la concentración. Y ahí debería estar el máximo goleador del proyecto.Todo con un enorme esfuerzo. Primero porque jugó ayer los noventa minutos en la derrota de Montenegro ante Armenia (1-0) en un el amistoso entre ambas selecciones. Mijo Radulovic, el seleccionador de Montenegro, no le dio ni un solo segundo de descanso. Aunque acabó el encuentro en buenas condiciones, sin notar molestia alguna. Y después, porque el futbolista cruzará Europa entera en solo un día y en una viaje muy largo y cansado, repleto de paradas donde pasará muchas horas en aviones, carreteras y en terminales de aeropuertos de distintos países.

Ayer arrancó su viaje desde Armenia junto al resto de integrantes de la selección montenegrina para regresar a Podgorica, capital de Montenegro donde pasó la noche. Después de esos primeros 2.000 kilómetros, esta mañana se desplazará a Belgrado, capital de Serbia, su país natal. Y de ahí, el delantero cogerá otro vuelo para viajar luego a Zurich, al norte de Suiza. Una vez en la ciudad suiza, tendrá que coger otro avión más para llegar a Málaga. En sueño español se le espera por la tarde. La previsión es que coja después el último vuelo para alcanzar el aeropuerto de Asturias a las 11 de la noche. El futbolista ya haría noche en Gijón, si se cumplen todas las previsiones.La Federación de Montenegro ha cumplido con lo prometido y liberó ayer al jugador.

El futbolista había solicitado quedar exonerado del segundo encuentro internacional que tenía Montenegro en esta ventana internacional. El partido está fijado para el próximo lunes (28 de marzo) contra Grecia, El objetivo de Uros Djurdjevic era claro: no perderse ni un solo minuto de la lucha que tiene el Sporting para evitar descender a Primera RFEF. Ese esfuerzo ha sido muy valorado internamente por parte del Sporting al tratarse de una nueva demostración de respeto a la entidad y de compromiso con el club rojiblanco. El club rojiblanco le agradeció al jugador su gesto y también a la Federación de Montenegro la comprensión y las facilidades para que el delantero esté a disposición del Sporting y no con la Selección, una ayuda que no siempre se da en este tipo de situaciones al no producirse parón en Segunda.