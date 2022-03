“Con el ascenso, la recompra de Mareo sería inmediata”

Después se mojó con los temas candentes (CVC, la recompra de Mareo, el paseo de la fama, la estatua de Quini o la relación entre los dos grandes clubes del fútbol asturiano y la importancia del derbi). El edil cumplió así con una tradición que muchos gijoneses realizan todos los días del año y que incluso ha motivado una reciente campaña de promoción turística local.

José Ramón Tuero (Gijón, 1971), concejal de Actividad Física y Deporte del Ayuntamiento de Gijón, nunca rehuye las preguntas. Cerca de la una y media del mediodía baja a la playa de San Lorenzo para darse un chapuzón. El edil se moja para LA NUEVA ESPAÑA. Habla, con claridad, sobre las claves del histórico acuerdo del Sporting con CVC y el impulso que supone para la ciudad. También sobre la compra de la finca de La Marruca, la recompra de Mareo, el paseo de la fama y la estatua de Quini. Y, cómo no, opina del derbi, ya a la vuelta de la esquina.

–La compra de la finca de La Marruca es un movimiento estratégico y muy ambicioso.

–Bueno para el Sporting y para la ciudad. El 70% del dinero que se recibe con CVC se va a quedar en la ciudad. Son casi 20 millones de euros que se van a invertir en Gijón. Se va a modernizar El Molinón, Mareo... Y está la nueva adquisición de esos 157.000 metros cuadrados con La Marruca.

–Estamos ante un proyecto que va más allá del deporte.

–Claro. Hablamos de un restaurante dentro del estadio, hacer reformas en alguna grada, videomarcadores nuevos de última generación. Y eso en El Molinón, porque en el nuevo proyecto ambicioso en Mareo habrá cosas que ya exceden el fútbol: se creará una residencia para futbolistas, pero seguramente para gente de otros deportes, ese macrohospital especializado en medicina deportiva y que puede ser una referencia en toda España e incluso de forma internacional. Esa ambición de reformar Mareo, que creo que cumple 44 años, es muy importante. La ampliación de Mareo tras la compra de la finca La Marruca y los equipamientos nuevos como la pista de fútbol sala o el pabellón suponen reformular el Mareo del siglo XXI.

–Pero en las obras que se hacen en el actual Mareo, por llamarlo así, el Ayuntamiento tiene mucho que decir como dueño.

–Cualquiera que haga una obra en la ciudad tiene que pedir una licencia de obra. Y si encima estamos ante una instalación municipal...

–La residencia de Mareo es uno de los grandes proyectos.

–Desgraciadamente, a día de hoy, no tenemos una residencia en Gijón. Está un albergue juvenil que abriremos próximamente. Y las residencias de estudiantes de la Universidad de Oviedo que esperemos terminen las obras pronto. El Sporting lleva tiempo demandando la residencia. Hemos tenido infinidad de conversaciones con el Principado para que pudiera estar alojada en algún equipamiento actual de Gijón. Pero es una opción muy válida hacer una residencia nueva donde además de los futbolistas del Sporting que puedan estar alojados jugadores que puedan venir de fuera de Asturias y España. También es muy importante lo que se plantea con el Mareo Lab...

–El Sporting ha solicitado una tasación para recomprar Mareo. Es la primera vez en 21 años que se plantea claramente la recompra.

–El Sporting es el primer interesado. Por todo: por nombre, historia y patrimonio. El Sporting no tiene patrimonio y siempre lo tuvo. Más pronto que tarde, va a recomprar Mareo. Pero en el precio que diga el Ayuntamiento, eso hay que tenerlo claro. Con la tasación que haga el Sporting y la que haga el Ayuntamiento llegaremos a un acuerdo seguro.

–¿Ya hay una fecha?

–Si el Sporting hubiera ascendido el año pasado, este, que ya se ve que no desgraciadamente, o el siguiente... Estoy convencido de que la recompra sería inmediata. Con toda la que está cayendo, a corto plazo no va a ser. Pero es bueno que empecemos a hablar.

–Pero se sigue hablando para llevar a cabo la recompra.

–Sí. Hay una negociación permanente abierta. Hay muy buena sintonía.

–El área financiera del Ayuntamiento ya trabaja en facilitar la operación. ¿Fraccionar los pagos es una opción?

–Sí, es una posibilidad. El área financiera del Ayuntamiento es de lo mejor que tenemos. Primero hay que llegar a un acuerdo con la cifra. El fin de Mareo es el Sporting. Por motivos de una mala gestión del Sporting, el Ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer. Y solo lo apoyó el PSOE.

–La recompra se haría con fondos propios.

–El objetivo fundamental de CVC es generar ingresos.

–¿Pueden destinar a la recompra parte de los ingresos que se obtengan con las infraestructuras de CVC?

–Claro. Con la propia residencia o el Hospital de Medicina Deportiva que quieren hacer y para la que buscarán socios... Pero todo esto es a medio plazo. Hay que hacer la obra, ponerla a andar... Lleva tiempo.

–El Molinón necesita una reforma urgente.

–Sí. Se está ejecutando actualmente las obras de la fachada Este. Hacía falta cambiar todos los traslúcidos. Ya se ha trasladado desde los servicios técnicos del Ayuntamiento al Sporting y a la Concesionaria El Molinón Espacio Urbano les han enviado un boceto del futuro plan de mantenimiento del estadio donde se marcará qué le corresponde a cada uno. El Molinón está al lado del mar. Eso requiere unos materiales específicos. Seguramente no se acertó con algún material en la obra inicial. El grupo de trabajo actual esperamos que en un corto de tiempo podamos mejorar el estadio. No solo la fachada. También más cosas.

–Con el restaurante, El Molinón será un motor económico para la ciudad.

–Ya lo está siendo. La concesión de los bajos de El Molinón fue un acierto. Eso va a sumarse el restaurante. El Molinón ya es un atractivo del polo turístico hostelero de Gijón y de Asturias, con el restaurante lo será aún más.

–¿Se ha avanzado en el paseo de la fama sportinguista?

–Creo que va a ir hacia delante. Hay que agradecer a la Asociación Anselmo López su trabajo y comprensión para ampliar la lista. Creo que se ha mejorado.

–¿Pronto?

–Incluso este año. Paseo de la fama... Y también la estatua de Quini.

–¿También la estatua?

–Pronto podremos decir dónde va a estar y cómo va a ser. La idea es que la gente colabore. Tenemos el modelo de la estatua de Preciado. Mi planteamiento es que en 2022 tengamos ya la estatua de Quini y el paseo de la fama. Y muy pronto, quizás ya en abril, también habrá un tributo a un jugador del Sporting que sigue en vida y al que se también le distinguirá con el nombre de una puerta...

–¿Fue un error poner el nombre de Quini en El Molinón?

–Creo que fue una idea en caliente. Con la estatua, la avenida, el parque... Lo del estadio creo que era un poco excesivo. Estamos trabajando para que algún día pueda cambiar eso.

–El Fútbol Club Barcelona firmó un acuerdo con Spotify y dará nombre al Camp Nou. ¿Se contempla el “naming” de El Molinón si es un acuerdo beneficioso para el club?

–No.

–Lo tiene muy claro...

–Tajantemente, no. El Molinón es sagrado. De hecho en la concesión del estadio prohibimos tajantemente el naming. Han tenido ofertas, pero el Ayuntamiento es inflexible.

–¿Cómo ve el derbi?

–Ya que este año desgraciadamente no vamos a estar en la pelea por el play-off, el objetivo fundamental del Sporting tiene que ser ganar el derbi. Los derbis no se nos dan bien. Invitaremos al palco al Ayuntamiento de Oviedo para que sea una fiesta. No tiene que producirse ningún incidente. El Oviedo ha tenido muchos años como objetivo ganar el derbi porque no tenían la opción de entrar en play-off. Este año es al revés.

–¿Le apena el distanciamiento entre clubes?

–Sin duda. Lo hablé con las dos directivas, tengo una buena relación con ambas. En mi etapa como director general de Deportes iba mucho al Carlos Tartiere, como al resto de eventos deportivos. No entiendo qué pasa. Los dos equipos más importantes de Asturias tienen que dar ejemplo y mantener una buena relación. Me consta que en privado la tienen. Siempre la tuvieron. Pero un agente externo, no español, de más allá de los mares, que ahora ya no está, enturbió bastante el ambiente y perjudicó mucho las relaciones. Ahora hay una persona con mejor talante y muy responsable.

–¿Le han parecido excesivas las medidas de seguridad de los derbis?

–En mí opinión, sí. Hay que dar calidad a los aficionados sabiendo que hay cafres. Hubo una sentencia estos días de 14 ultra boys que no podían entrar en el estadio y me parece muy bien. Que la gente que no se sepa comportar, que no entre. Lo tengo muy claro.

–¿Ve riesgo de descenso?

–El Sporting no va a descender. Tengo que reconocer que en el algún momento me temblaron las piernas, pero, no, no. Es imposible.

–Se ha manifestado siempre a favor de que el Sporting esté en manos de un empresario gijonés.

–La etapa de los Fernández, padre e hijo, tuvo luces y sombras. Tuvo sombras muy negras durante muchos años. Pero creo que se está alumbrando con Javier. Aunque este año deportivamente no sea así. Yo no me escondo: prefiero a uno de Gijón que a uno de fuera.

Tuero se moja en “La Rampla”

Antes de conceder la entrevista a LA NUEVA ESPAÑA, el concejal de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Gijón, José Ramón Tuero, se dio un chapuzón en la playa de San Lorenzo. Se metió en el mar por “La Rampla”, el popular acceso número 2.