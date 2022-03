El Sporting, Martí y un dilema en la portería para la visita al Burgos

El debate está abierto entre los sportinguistas y se aventura dilema en la cabeza del entrenador del Sporting. José Luis Martí vuelve a tener a Diego Mariño disponible y con ello, el pulso en la portería toma una nueva dimensión después de lo visto en las últimas dos jornadas. La presencia de Cuéllar bajo palos, durante la ausencia por lesión del vigués, se ha saldado con una victoria y un empate que han sabido a gloria para situarse a ocho puntos de distancia con el descenso antes de visitar el domingo al Burgos.

Mariño fue el elegido por José Luis Martí para ocupar la portería a su llegada al Sporting. La decisión no supuso ningún cambio, ya que el vigués fue un fijo en el once con Gallego, con el que jugó todos los minutos. El guardameta rojiblanco se mantuvo como titular en los tres primeros encuentros del nuevo entrenador, ante Zaragoza, Sanse y Tenerife, todos ellos saldados con derrota. En este último se retiró con una contusión en el quinto dedo de una de sus manos. Diego, uno de los capitanes, estaba decidido a jugar la siguiente jornada, ya que, aunque con algo de dolor, no le impedía emplearse con normalidad. Pero una lesión muscular le dejó fuera de la lista.

Una vez conocido que Mariño no estaría en la visita a Leganés, el momento de Cuéllar llegó en un escenario sobradamente conocido por el emeritense. Butarque, el campo donde jugó tras su salida del Sporting en 2017, mostró ese otro fútbol que sabe dominar a la perfección. Desde la pausa en los saques de puerta para dar aire al equipo y enfriar los arreones del rival, hasta su carácter para contagiar al equipo, debatir con el árbitro o intimidar a algún contrario. Un aspecto que en diferentes sectores del club, y también dentro de la afición, se valora especialmente. Si en Butarque el Sporting consiguió sumar un punto, la pasada jornada, ante el Cartagena, la victoria en El Molinón fue un alivio y refrendó el trabajo realizado.

Mientras se dirime quién de los dos ocupará la portería del Sporting, José Luis Martí sigue sin poder contar con Jony, Calavera y Guille Rosas. Los tres han iniciado la semana al margen del grupo. Tampoco ha podido contar con Puma Rodríguez, concentrado con su selección. El panameño, cuyo combinado ya está apeado del Mundial, disputó esta madrugada partido ante Canadá, tras el que inició el retorno a Asturias con vistas a intentar llegar a tiempo para estar disponible en Burgos. La sesión de ayer se completó con los jugadores del filial Joel Jiménez, David Fernández, Enol Coto y Diego Boza.

El Burgos, por su parte, viene de sumar siete de los últimos doce puntos y sueña aún con redondear su gran temporada. El equipo dirigido por Julián Calero es noveno, a seis puntos de la promoción, y está ya virtualmente salvado con 45 puntos. Lo ha conseguido como un recién ascendido y con el exoviedista Michu al frente de la dirección deportiva. En la plantilla, varios jugadores con pasado en la región, como los exrojiblancos Álex Alegría y Claudio Medina, o los exazules Alfonso Herrero y Saúl Berjón.