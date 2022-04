El Burgos más sportinguista

El Sporting regresará el domingo a El Plantío, un campo donde se cumplirá en unos meses el 30 aniversario de la mejor clasificación del equipo de la ciudad en Primera División. El Real Burgos –tomó el testigo entonces del Burgos Club de Fútbol, desaparecido y refundado–, firmó un noveno puesto para el recuerdo gracias a la contribución de varios exrojiblancos. A la cabeza, José Manuel Fernández. El exjugador y exgerente del Sporting asumió la parcela deportiva y económica del club en 1990, iniciando dos años que marcaron una época y que LA NUEVA ESPAÑA repasa ahora con Raquel Rodríguez, su viuda, casi catorce años después del fallecimiento del que fuera capitán rojiblanco.

“Antonio Martínez Laredo tenía un proyecto y buscó al mejor. Creo que acertó con la elección”, recuerda Raquel Rodríguez sobre aquel primer contacto del presidente del Real Burgos con su marido, José Manuel. El conjunto burgalés acababa de subir a Primera División y el gijonés venía de mantener diferencias con la directiva del club rojiblanco. “Él vivía por y para el Sporting. Lo dio todo como futbolista y como gerente, pero llegó un momento en el que no estaba de acuerdo con la forma de actuar en el club. Para eso hay dos caminos: lo aceptas o te vas. Él decidió irse”, continúa Raquel. No quiere dar más vueltas a las razones de aquella salida porque “a mi marido, además, no le gustaría”. El caso es que en El Plantío lo recibieron con los brazos abiertos. Se instalaron a pocos metros de la catedral e iniciaron una etapa inolvidable para la familia y para la ciudad.

El primer entrenador de José Manuel fue otro histórico del Sporting, Novoa. “El primer año se ganó al Madrid en casa y en el Bernabéu. Fue un gran éxito”, detalla la madre de sus tres hijas, María, Patricia y Amaya. Fue la primera campaña también de uno de los grandes ídolos del fútbol burgalés, el rumano Balint, máximo goleador del equipo. Otro acierto del exrojiblanco. “Como José Manuel hacía de todo, aquel verano se fue a Rumanía porque decía que tenía que fichar a un jugador. Pasó el tiempo y hubo un momento de gran preocupación porque la situación política allí era delicada y no conseguíamos contactar con él. Ni el presidente ni yo supimos nada durante tres días consecutivos”, explica Raquel. Sin teléfonos móviles a los que agarrarse, estar pendiente de que sonara el fijo era la única solución. “La siguiente llamada que recibí fue de José Manuel. Me decía que ya estaba de camino con un chico nuevo para el equipo”, prosigue. Aquel chico era Balint, “un chaval maravilloso”.

José Manuel había empezado a rodearse en Burgos de su gente de confianza en Gijón. “De secretario técnico tuvo a Pocholo –que ya estaba en el club desde 1988–, llegó a tener de segundo entrenador a otro asturiano, Monchu (José Ramón Pérez) y hasta se llevó a la secretaria que trabajaba con él en Mareo”, detalla Raquel. Le siguieron varios futbolistas. Allí coincidió con Tocornal y en la segunda temporada, se sumaron Jiménez, Emilio y Narciso. Fue entonces cuando se consiguió un sorprendente e histórico noveno puesto que dejó al equipo a cuatro puntos de meterse en Europa. Justo por encima, el Sporting de Ciriaco, que venía de jugar su última campaña en competición continental. “Fueron los años dorados en Burgos”, señala Raquel.

El tercer año de José Manuel en Burgos, ya sin Novoa, Jiménez y Tocornal, fue distinto. Ni los resultados acompañaron ni la junta directiva sostuvo un proyecto que acabó en descenso y en la marcha del presidente. “Entonces nos llamó Marcos Eguizábal para irnos al Logroñés. Fueron otros cinco años muy buenos”, comenta sobre la nueva parada del exrojiblanco. No terminaría allí su andadura en el fútbol profesional, ya que José Manuel también asumió esta parcela en el Xerez antes de que su vida girara ya a vivir el fútbol desde otros escenarios. Entre ellos, fue colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.

“En casa seguimos mucho al equipo, aunque no tanto como cuando estaba él”, añora su viuda sobre aquel intenso sportinguismo que se respiraba junto a José Manuel. Raquel lo comparte ahora de sus cuatro nietos, José, Juan, Jimena y Marina, mientras desea que el conjunto gijonés ate cuanto antes la permanencia. “No creo que nos vayan a dar ese disgusto”, comenta sobre los coqueteos con la zona del descenso. No estará, esta vez, en El Plantío, lo seguiría “desde la radio o la televisión”, mientras comparte con orgullo que “pasen los años y haya aún mucha gente que recuerde con cariño todo lo que vivió mi marido en el fútbol”.