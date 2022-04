“En la dinámica que estamos, sumar es positivo”. Iván Cuéllar también dio por bueno el empate en Burgos tras el partido. “Veníamos con la necesidad de puntuar y el factor psicológico era fundamental. El equipo ha estado pletórico a nivel defensivo. Tuvimos un par de ellas en ataque, pero no estuvimos finos. Hay que disfrutar de lo que queda y la mejor forma es estar juntos, unidos”, resumió el emeritense, que conservó la titularidad tras la recuperación de Diego Martiño. “Siempre estoy preparado. Después de estos dos últimos partidos, puntuando y teniendo buenas sensaciones el equipo, yo estaba esperanzado en poder seguir jugando. No era una decisión mía. El míster tiene por costumbre decirlo al final. Estaba alerta y preparado. De no ser así me lo hubiera tomado como un profesional para ayudar a mi compañero. No hay otra. Aquí lo que hay que mirar es el bien del equipo por encima de nombres y de números”, concluyó.