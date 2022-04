Martí, entrenador del Sporting: “Se trata de sumar y ver al equipo más suelto”

José Luis Martí, entrenador del Sporting, dio valor al empate conseguido por el equipo en El Plantío. “Veníamos con la idea de conseguir los tres puntos, pero siempre que se suma es bueno. Hemos iniciado bien el encuentro, pero luego nos ha costado”, reconoció el entrenador. Hizo especial énfasis en “la portería a cero. “Hemos sido capaces de defender muy bien. Hay que destacarlo. Se trata de seguir sumando y ver el equipo más suelto, aunque el resultado ha sido agridulce”, señaló.

Expulsado en la segunda parte, José Luis Martí analizó la acción que le costó la roja. “Cuando ves una posible acción de penalti, coges el balón para que la revise el VAR”, explicó para aclarar que en su ánimo no estaba perder tiempo, si no que el colegiado viera un derribo a Djuka al borde del área. En cuanto a la decisión de quién ocuparía la portería, desveló que se pronunció por Cuéllar en la noche del día antes al encuentro y que no ha hablado ni con el emeritense ni con Mariño al respecto. “Hablaré con los dos durante la semana”, comentó.

Siguiendo con lo que fue el desarrollo del partido el entrenador del Sporting destacó que “Aitor nos dio frescura. A Puma se le ha visto más cansadito”, y mostró su satisfacción por ver una evolución en el equipo. “Hay cosas que pulir, pero me voy orgulloso del trabajo defensivo y de la concentración. Se ven cosas más positivas”, remarcó. En cuanto a su futuro más allá de junio, comentó que “desde que llegué me he encontrado casi perfecto en todo. Tanto cuando los resultados van peor, como cuando van un pelín mejor, porque no podemos decir que vayan bien. El respaldo del club es para sentirse orgulloso”.

Por último, Martí se mostró agradecido con la Mareona, que superó los dos mil seguidores en Burgos. “Me debería de poner de pie -para hablar de ellos-. Que en la situación en la que estamos, que seamos capaces de traer a estas personas es de matrícula de honor para ellos. Ojalá también lo hubiéramos estado nosotros en cuanto al fútbol” concluyó