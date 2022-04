Bogdan, jugador del Sporting: "Hay ganas de derbi"

"Veo al equipo bastante bien. Estamos reforzados". Bogdan cree que el empate en Burgos, convertido en la tercera jornada consecutiva sin conocer la derrota, es una muestra de la recuperación del Sporting de Gijón. "Tenemos que ser ambiciosos e ir a por los tres puntos a Alcorcón. Los necesitamos. Habrá que lucharlo hasta el final. Da igual la clasificación. Al final todos los partidos son muy complicados", añade el jugador rojiblanco ante la visita al colista de la categoría. El encuentro puede convertirse en un nuevo trampolín para tomar distancia con la zona de descenso, situada a nueve puntos.

"Hemos mejorado defensivamente. Veo al equipo muy sólido. Tal vez nos falte algo más ofensivamente, crear más peligro, tener más el balón", advierte Bogdan sobre la imagen ofrecida por el conjunto gijonés en las últimas jornadas. "Esperemos que en Alcorcón salgan las cosas bien y demos ese pasito adelante", subraya ante el duelo del próximo sábado, a las 18.15 horas, en Santo Domingo. El lateral derecho, si no hay sorpresa, seguirá llevando su nombre. "Me encuentro muy bien. Las decisiones de jugar o no las toman los entrenadores. Siempre estoy preparado para ayudar al equipo en cuanto se necesite", señala sobre su situación personal.

Bogdan asume que en esta temporada "hubo muchos altibajos. Hay que decir a la afición que nos apoye lo máximo posible. Nos vamos a dejar la vida en estas últimas ocho jornadas. Tenemos que ser conscientes de que son ocho finales y hay que sacar los máximos puntos para quedar lo más arriba posible". Una reivindicación que incluye el derbi, el siguiente partido que disputará el Sporting tras la visita al Alcorcón. "Hay ganas de derbi, siempre las hay, pero el partido más importante es el del Alcorcón. Es una final. Es en la que tenemos que ir por todo para conseguir esos puntos que necesitamos. Ya habrá tiempo la siguiente semana para preparar el derbi", concluye en relación al duelo ante el Oviedo.