Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, sobre el protocolo de los derbis: "No hay ciudad en España donde las aficiones lleguen como delincuentes"

“No sé dónde está la sorpresa. Es una decisión que se tomó hace cinco meses, cuando en la ida trasladamos cuál era nuestra visión para que nuestras aficiones, las de ambos clubes, pudieran disfrutar sin el encapsulamiento”. Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, defendió esta tarde la postura del club sobre a negativa a enviar entradas al Oviedo. “No entendemos cómo un derbi tan bonito lo tenemos que estropear haciendo esperar a la gente esperar largas horas en autobús. No hay ninguna ciudad de España donde las aficiones lleguen como delincuentes”, sentenció.

“Esto se resuelve en un minuto. El Oviedo nos llama el próximo año si hay derbi y lo solucionamos. ¿Ahora? No hay tiempo”, apuntó Javier Martínez. “Las decisiones hay que tomarlas al principio de temporada, con independencia de dónde se juegue el partido”, remarcó después de que el club rojiblanco rechazara en la primera vuelta disponer de entradas por estar en desacuerdo con que el dispositivo que contemplaba que la afición rival viajara en “burbuja”. “Por supuesto que hay que extremar la seguridad, pero tenemos el ejemplo de Burgos, donde fueron 3.000 aficionados rojiblancos, que no irían a Oviedo como tampoco oviedistas a Gijón, y no pasó nada”, destacó.

Consultado al respecto, Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas, apoya esta postura. “Por el bien del fútbol asturiano, no podemos permitir que la gente vaya así. No son condiciones dignas”, comentó en relación a los desplazamientos en formato de “encapsulamiento”. Adrián Núñez, de Unipes, también se manifestó en esa línea. “Que no haya aficionados de otro equipo en el estadio no está bien, pero la situación con estos viajes es insostenible. Hay que abordar la cuestión de fondo. Las medidas de seguridad que se ponen son desmesuradas”, señaló. El vicepresidente del Sporting insistió en que “los dos clubes tenemos que dar ejemplo a la deportividad. Y Delegación de Gobierno no tiene otra cosa más que escucharnos y tomar las medidas que los dos clubes plantean. Si los dos clubes plantean medidas contradictorias, es lógico que Delegación de Gobierno se proteja”.

Martínez aseguró que no han tenido respuesta del Oviedo a la negativa de enviar entradas y señaló que la relación con el conjunto azul “es cordial”. A pesar de eso, a renglón seguido comunicó que “no habrá comida entre directivas”. En cuanto a lo deportivo, el mandatario gijonés reconoció que “no estamos cumpliendo los objetivos. La preocupación es máxima y queremos poder competir en estos últimos partidos para conseguir la mejor posición posible”. No se mojó en cuanto a la continuidad de Martí. “Lo valorará la dirección deportiva”, comentó. Y se alineó con Javier Fernández para hablar del futuro de Javi Rico, director deportivo. “Como dijo el presidente, salvo cosas excepcionales, Javi Rico continuará”, señaló. Eso sí, no descartó cambios drásticos.

1.000 entradas en tres horas.

El Sporting cerró hoy la venta de mil entradas de acompañante para el derbi en las primeras tres horas de venta, con largas colas en El Molinón. Las taquillas seguirán mañana abiertas y el lunes será el turno para las entradas del público en general.