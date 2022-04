El Sporting vislumbra la orilla: de la distancia ganada al peligro a pensar ya en el derbi

El Sporting empieza a creer que los mayores apuros para eludir el descenso ya están superados. La visita a Burgos dejó varias claves para intuir que en el conjunto rojiblanco se empieza a considerar encarrilado el propósito de vivir un desenlace de la temporada sin apreturas con los puestos de castigo. Todo, pese a que las matemáticas no son tan rotundas. A ocho jornadas del final, el equipo gijonés ha pasado de un margen de cinco a nueve puntos respecto al cuarto por la cola -si la jornada de ayer se cerraba con victoria del Fuenlabrada quedaría reducido a ocho-. Un renovado colchón que da algo más de tranquilidad. Las amarillas forzadas por Djuka y Babin para estar en el derbi son otro ejemplo de ello.

El empate en Burgos ha dejado al Sporting con un punto más en la clasificación y algo más de confianza. El equipo ha conseguido enlazar tres jornadas sin conocer la derrota y lograr la primera portería a cero desde la llegada de José Luis Martí al banquillo. Una dinámica que ha rescatado el lado optimista para encarar el tramo final de la temporada, dentro de la alarmante situación del conjunto gijonés. La muestra más evidente llegó en las amarillas vistas por Djuka y Babin en los últimos minutos del duelo en El Plantío.

Con Babin convertido en el más entonado de los rojiblancos, liderando la mejoría defensiva, la amonestación del de Martinica le deja fuera de la que puede ser la salida más asequible que le queda al Sporting esta temporada. Los rojiblancos jugarán el sábado en Alcorcón, conjunto que marcha como colista de la categoría y sólo ha logrado dos victorias esta campaña en Santo Domingo. Un escenario propicio para ampliar la distancia con la zona de descenso, en el que tampoco estará el máximo goleador.

La baja por sanción de Babin llegó en un partido en el que Berrocal, su compañero en el centro de la zaga, se retiró lesionado. El parte médico detalla que el andaluz acabó con una sobrecarga muscular, por lo que, si no hubiera novedad, no tendría problema en estar disponible en Alcorcón. De no ser así, el equipo iría con los justos para el centro de la zaga: Valiente, relegado a cuarta opción con Martí, y Borja López.

Djuka se une a las bajas por sanción y deja al equipo cojo en la otra faceta, la ofensiva. Un detalle que es mucho para el Sporting, que tiene en la figura del montenegrino un pilar en este tramo final de campaña. Autor de trece tantos, habrá que esperar si de la enfermería regresa alguno de los tres futbolistas que llevan trabajando al margen durante las últimas semanas. Son los casos de Jony, Guille Rosas y Jordi Calavera.

No tiene el Sporting un calendario especialmente amable más allá de Alcorcón. Los rojiblancos tendrán que recibir luego al Oviedo, con todo lo que implica el derbi a nivel emocional y clasificatorio. Está claro que en el vestuario hay motivación añadida en el duelo regional. No en vano, parece de los pocos o el único escenario a estas alturas para devolver alguna alegría a la sufrida afición rojiblanca. Después, al equipo le esperan rivales como Almería, Ibiza, Huesca, Girona, Fuenlabrada y la Unión Deportiva Las Palmas.

A excepción del Fuenlabrada, con un calendario lleno de duelos ante rivales directos, los rojiblancos se medirán a equipo metidos o en la pelea por los puestos de promoción de ascenso.