El coach del Sporting ya aprecia resultados: "He notado una evolución. La predisposición fue excepcional"

Joseba del Carmen, el coach del Sporting de Gijón, ya aprecia resultados en su trabajo en Mareo. ""He notado una evolución. La predisposición fue excepcional".

Valoración: "Cuando llegue, vi que existía un bloqueo emocional. El equipo podía necesitar algo que lo liberara. Este bloqueo es habitual en situaciones en las que uno tiene el riesgo de perder algo. Comencé a trabajar de forma grupal. Tenemos poco espacio de tiempo y aquí es más efectivo una intervención a nivel de grupo. Y luego a nivel individual, para que el equipo pueda mejorar"

Predisposición:" He notado una evolución. La predisposición fue excepcional. Cuando uno quiere evolucionar y no se sabe lo que pasa, la mejor disposición es la apertura. Trabajar en grupo es mucho más fácil porque podemos compartir experiencias. Luego tenemos que ir evolucionando. La mejora ha sido notable. Hay que seguir apretando, esto es una competición. A mi me gusta ir aprendiendo. Partido a partido en la exigencia por dar lo mejor"

Dos partidos: "Son situaciones muy diferentes. El enfoque solo puede ser el sábado. No suelo trabajar a largo plazo. Me gusta ir situación a situación. El Alcorcón está en la situación que está. Cuando pierden ese miedo, rompemos los límites y lo van a dar todo. Son tres puntos. Pero tenemos que dar lo mejor nosotros. Enfoco lo que depende de mí y de nosotros. Tenemos que ser responsables dentro de la exigencia de cada uno. Esta semana estoy enfocando todo en dar lo mejor y es el único objetivo que tenemos. La semana que viene, la motivación extra del Oviedo, lo más importante es rebajar la tensión. Es un partido y tenemos que competir"

El Sporting: "Lo veo como un equipo en crecimiento constante. Me he encontrado con equipos que quieren pero no ponen de su parte. Este equipo está comprometido y pone de su parte para evolucionar. El Sporting quiere y pone los medios para ellos. La parte mental es muy importante, más de lo que puede parecer. Es algo que desde mi experiencia lo voy viendo. Deportistas como Rafa Nadal o Jon Rahm que conozco siguen trabajando en ello. Quieren ser mejores cada día. Eso es lo que quiero"

Su situación en el club: "Se me propuso una situación hasta final de temporada para sacar del bloqueo del equipo. Estoy encantadísimo de estar en Gijón y en el Sporting. No dudé ni un segundo cuando me llamaron pese a mis compromisos. Me encantó la idea de venir a Mareo. El siguiente escenario llegará cuando acabemos la temporada. No me gustaría adelantarme a algo que no ha pasado. Mi intención es estar aquí el mayor tiempo posible"

Trabajo: "Aparte del trabajo grupal, voy hablando con cada uno de los jugadores. He tenido charlas con todos. Otros requieren más, otros menos. Al final, el trabajo individual se realiza con jugadores que te plantean dudas individuales para mejorar en su juego".

Juventud: "Esas ganas de probar cosas diferentes, puede ser que lo haya hecho más complicado. Están rindiendo muy bien y tienen que enfocarse en ellos mismos".

Falta de líder: "Lo escuché al principio, a mi llegada. Siempre pensamos que hay que tener líderes. Pero el liderato es personal. No es cuestión de que haya un líder. Puntualmente, uno dice y hace lo que tiene que hacer. Y ya está siendo líder con eso. En este equipo hay un montón de líderes. Cada uno tiene su momento. Los equipos de alto rendimiento no tienen un solo líder. El deporte profesional tiene un liderazgo compartido. Tienen esa fuerza para hablar y liderar al grupo".

Derbi: "Todo recuerda a ello. Son momentos de máxima motivación. Yo ahi trabajo en el equilibrio, desde el exterior te pueden decir mucho, pero hay que tener un equilibrio interno. Es importante aislarse por bienestar. Todos los temas de redes sociales, información... Hay que hacer como 'interruptores', apagar la información que nos viene del exterior"

Martí: "El trabajo ha sido estupendo. El está formado en coaching y hemos compartido cosas. Siempre viene bien para dar más opciones. Vemos a cada jugador de forma individual y vemos que van evolucionando. Hacemos un trabajo constante para cambiar cosas o ver que mensaje vamos construyendo. El trabajo con el entrenador está siendo de mucha aportación".

Lesionados:" Están en procesos diferentes. Todos los días me ocupo de ellos. La recuperación tiene sus tiempos. El jugador quiere jugar pero hay que transmitirles paciencia.