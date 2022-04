La historia del emocionante encuentro entre Djuka y Ludivina Bernardo, una de sus mayores fans: de la residencia a las sorpresa y las lágrimas

Han pasado ya unas cuantas horas, pero Ludivina Bernardo (Laviana, 77 años) sigue eufórica. Ha cumplido un sueño, y se le nota. Pudo conocer en Mareo a su ídolo, Djuka. “No sé por qué, pero desde el primer día ya me cayó bien. Yo lu llamu tigre. Porque parez que lo es, pero no, ¡ye un cielu!”, dice la mujer, fan inquebrantable del Sporting: “¡Qué daría yo por ir a El Molinón, pero no puedo! Pero no me pierdo un partido del Sporting nunca, me da igual lo que pase. ¿Perderme al Sporting? ¡Qué va! Eso nunca. Como si me quedo hasta las once de la noche pegada a la pantalla de la tele”.

En su encuentro con LA NUEVA ESPAÑA para contar su historia aparece vistiendo con orgullo la camiseta rojiblanca, indumentaria que le regaló el club cuando el miércoles acudió, junto a otros compañeros de la residencia, a las instalaciones de Mareo para ver una parte del entrenamiento del equipo. Sucedió gracias a la mediación de Riki Navarro, empleado de la residencia y jugador del Gijón Industrial, quien se puso en contacto con Redondo, que fuera su entrenador en la temporada 2013-2014 en L’Entregu. “¡Todavía no me lo puedo creer!”, dice Ludivina tras conocer al delantero serbio. Lo suyo con Djurdjevic fue un amor a primera vista. Ella es fan de siempre, desde la llegada del delantero al Sporting hace cerca de cuatro años. El club lo sabía y preparó el encuentro. Ludivina acabó llorando, emocionada. El entrenamiento del equipo rojiblanco ya había finalizado. Prácticamente no quedaba nadie en las instalaciones. Muchos de sus compañeros de residencia también comenzaron a salir de Mareo. Y ella, atónita, sorprendida, no entendía por qué la habían dejado allí, en mitad de la nada, inmovilizada en su silla de ruedas, esperando no se sabía muy bien a qué. Lo cuenta a su manera, jocosa, irónica, con gracia natural. “¡Me hicieron una trampa! Allí estaban Joaquín, allí estaba Redondo, que eran jugadores del Sporting cuando iba a El Molinón... Y de repente, no sé, pero marchan todos. Y dije: ‘Pa encima que queda un vieyu a ver el entrenamiento, lo dejan ahí y marchan todos...’. Pero, de repente, me dieron una auténtica sorpresa. Y ahí estaba Djuka. Cuando lo vi, sentí que se acababa el mundo. Que ya estaba todo. Que ya... Que ya daba igual. No sé por qué, pero oye...”, hace memoria sobre la escena la mujer. Ludivina es una auténtica luchadora. Una superviviente. Y aunque sea por un tiempo, su encuentro con Djuka le ha ayudado para olvidar todo lo que lleva a sus espaldas en estos últimos tiempos, que no es poco. Tras pasar dos veces el coronavirus, un accidente doméstico hace quince meses la dejó sin movilidad, obligándola a pasar hasta tres veces por el quirófano para operarse la cadera. La última, en diciembre, cuando ya parecía ver luz al final del túnel y había comenzado a dar ya algunos pequeños pasos. Pero una infección repentina la frenó, y tuvo que volver a empezar. Ludivina requiere de atención. Necesita de una persona para moverse en silla de ruedas. Y a pesar de todo, sigue luchando. Cuando tiene fuerza, vuelve a ponerse en pie. Y en ocasiones incluso puede desplazarse sostenida con un bastón, siempre vigilada por los empleados de la residencia. “A mí me dio todo. Pero aquí estoy!”, explica. “Me operaron pero no acertaban. Después me tocó una infección....”, explica. Antes vivía en su casa, pero desde ese desgraciado accidente lo hace en la residencia Colisée, en Somio. “Aquí me tratan estupendamente”, confiesa. Ludivina, confiesa, está muy agradecida. Cuenta con emoción lo bien que le trató el Sporting, su suerte de conocer a Djuka. Y la complicidad que tuvo con el técnico, José Luis Martí, que estuvo un largo tiempo departiendo con ella y con el resto de visitantes de la residencia. Cuenta una anécdota con el técnico. –“Le dije: ‘oye, entrenador, ¿cuándo vamos a solucionar esto? ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? Y él, muy simpaticu, muy agradable, dijo que con 5 o 6 puntos creía que ya estaba.