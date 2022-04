José Luis Martí atendió a los medios en la víspera de la visita del Sporting de Gijón a Alcorcón. "

Sanción: "Es la primera vez que me veo en esta situación, nunca había sido expulsado. Vamos a intentar manejarlo con comunicación. Relativamente tranquilo, llevo toda la vida trabajando con Fabián. Va a corregir de la misma manera que yo, va a tener total libertad para corregir desde allí aunque estemos en contacto con el móvil"

Portería: "Nunca nada es al 100%. Lo normal es que cuando los resultados son positivos es probable que siga Cuéllar. Pero trabajamos semana a semana. Los dos están en disposición. Lo lógico y normal es que siga Cuéllar pero decidiremos semana tras semana"

Bajas de Djuka y Babin: "No tenemos decididos los sustitutos. Está claro que nos gustaría contar con ellos, no es una situación agradable. Son dos jugadores en muy buen momento de forma. Djuka como goleador y Babin estaba en su mejor momento. Tenemos confianza en el resto, así nos lo demuestran en los entrenamientos"

Derbi: "No queríamos quedarnos con sancionados. Para mí, los únicos tres puntos son los del Alcorcón. No sabemos quien va a jugar o no la semana que viene. Afrontamos un partido muy difícil ante un equipo que está en su mejor momento. Es un rival difícil, que ganó al Huesca en su estadio y que ha puesto en complicaciones a otros rivales. El partido es el de mañana, no hay nada que pensar más allá del Alcorcón".

Más difícil preparar el partido: "No he percibido eso en el grupo. Un no rotundo. No hemos permitido relajación en el grupo. Mi sensación es que estamos pendientes del día a día. De llegar mañana y competir lo mejor posible para ir a por la victoria.

Temor de no estar en el derbi: Temí que pudieran ser más partidos, pero no por ser un derbi. Por el hecho de estar más lejos del equipo. Uno se siente más tranquilo estando cerca que en la grada. Solo por eso. Es un partido nada más. Es una experiencia que no había vivido. Pero con la tranquilidad en mi cuerpo técnico para que el equipo esté siempre corregido.

Campuzano: "Tiene opciones de jugar todos los días. Interpreta el fútbol muy bien y a nosotros nos encanta. Hemos entendido que en otros partidos no era lo más adecuado para él . No se si será de inicio o de suplente, pero tendrá opciones. Para nosotros tiene mucha valía y nos hace pensar mucho en él"

Su mejor momento: "No sé, estamos en el camino. Soy una persona muy exigente. Conmigo, con los jugadores, con los que me rodean, para ser mejores. Al final son dos empates y una victoria. Y el Sporting vive de victorias. Eso hay que refrendarlo mañana con tres puntos.

Dos delanteros: "Siempre cabe la posibilidad. De inicio o durante el transcurso del partido. Creemos que los que están en mejor forma por nuestra situación son los que saldrán. Tenemos la tranquilidad de que siempre lo van a hacer lo mejor que pueden´´.