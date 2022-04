Las reflexiones de Martí, entrenador del Sporting, sobre el derbi asturiano y la ausencia de aficionados del Oviedo

A José Luis Martí le preguntaron varias preguntas sobre el derbi asturiano y el enfrentamiento que tiene la semana que viene contra el Real Oviedo. También sobre la decisión del club rojiblanco de no enviar entradas a Oviedo. O las fuertes medidas d seguridad implantas por Delegación del Gobierno y que tanto están dando que hablar. Y aunque el entrenador del Sporting de Gijón quiso pasar de largo, dejó algunas respuestas en una comparecencia donde, en cualquier caso, trasladó el mensaje de club: la cabeza está puesta en Alcorcón. No en más allá. "Solo pienso en el color amarillo del Alcorcón", comentó acerca de la ausencia de afición del Real Oviedo en El Molinón".

¿Es más difícil de preparar el partido por la cercanía del derbi?

"No queríamos quedarnos con sancionados. Para mí, los únicos tres puntos son los del Alcorcón. No sabemos quien va a jugar o no la semana que viene. Afrontamos un partido muy difícil ante un equipo que está en su mejor momento. Es un rival difícil, que ganó al Huesca en su estadio y que ha puesto en complicaciones a otros rivales. El partido es el de mañana, no hay nada que pensar más allá del Alcorcón"

Temor de no estar en el derbi por la roja: "Temí que pudieran ser más partidos, pero no por ser un derbi. Por el hecho de estar más lejos del equipo. Uno se siente más tranquilo estando cerca que en la grada. Solo por eso. Es un partido nada más. Es una experiencia que no había vivido. Pero con la tranquilidad en mi cuerpo técnico para que el equipo esté siempre corregido"

Derbi con dos aficiones: "Te tengo que contestar como siento. Solo pienso en el color amarillo del Alcorcón. Lo podemos hablar la semana que viene. No podemos desviar la atención de los tres puntos de Alcorcón, son vitales y los necesitamos como los que más"