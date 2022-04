"Me niego a conformarme con la permanencia en Segunda". Ese fue el gran titular de la rueda de prensa de José Luis Martí después del gris encuentro del Sporting de Gijón en campo del Alcorcón, colista.

Las declaraciones de Martí

Autocrítica

"Para ganar un partido tenemos que hacer más"

Se pone en el foco

"El que debo darles mimbres a los jugadores soy yo. La responsabilidad es mía. Tengo que buscar soluciones. Detectar donde el equipo no ha estado fluido para que no vuelva a suceder".

¿Paso atrás?

"Tengo que analizarlo bien. No lo considero un paso atrás. Tenemos mimbres para hacerlo mejor"

Ambición

"Me niego a pensar en el objetivo del descenso. Quiero llegar lo más lejos. Si puedo llegar el 10, el 10, si puedo llegar el 8, el 8, no me conformo con salvar la categoría".

¿Está siendo más difícil de lo esperado?

"El fútbol siempre es complicado. Nunca he pensado que nada en la vida es fácil. Nunca he encontrado en mi carrera nada fácil; de hecho, todo ha sido difícil. No me esperaba nada distinto. Esperaba trasmitir. Ese es mi trabajo. Los que somos luchadores y ganadores no bajamos nunca los brazos"