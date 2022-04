André Sousa, el Alcorconazo que conquistó a La Mareona y su posterior ostracismo: "Nunca olvidaré ese gol"

André Sousa (Lisboa, Portugal, 31 años) nunca olvidará su estreno en Santo Domingo con un golazo espectacular que propició el empate del Sporting en Alcorcón a falta de tan solo unos segundos para acabar el partido. “En mi debut, meter ese gol... quedaban solo unos 15 segundos. Cuando veo ese gol en vídeo con la afición con las manos en la cabeza... Se me pone la piel de gallina. Es un momentazo increíble; nunca lo voy a olvidar”. Ese fue el momento de gloria del mediocentro portugués firmado por Miguel Torrecilla en aquel verano de 2018. Hoy, Sousa juega en el Manisa F. K. de la segunda categoría del fútbol turco.

Pero cada vez que el Sporting de Gijón vuelve a Santo Domingo, en cada ocasión que los rojiblancos visitan el estadio del Alcorcón, esa imagen del golpeo de Sousa, con centenares de rojiblancos saltando en las gradas, es recordada por algún hincha en redes sociales. “Claro que he visto ese gol muchas veces. He vuelto a ver el gol esta misma semana varias veces. Un aficionado me etiquetó en Twitter con el vídeo del gol. Y yo, claro, hice un retweet. La afición lo guarda como un momentazo increíble por cómo se dio. Porque el gol supuso el empate en un campo donde sumar siempre ha sido complicado y por el momento en el que fue y cómo se produjo el gol. Y yo también le tengo mucho cariño. Honestamente, no lo olvidaré nunca”, dice. Sousa confiesa que ese ha sido uno de los mejores goles de su carrera como futbolista profesional.

Lo cierto es que André Sousa perdió fuelle aquel año. Quedó ese gol para el recuerdo. Pero su temporada fue poco a poco yendo a menos hasta terminar por quedarse fuera de los planes de José Alberto López cuando éste relevó a Rubén Baraja, que le tenía más confianza. Una parte del sportinguismo reclamó en varios momentos una mayor participación del jugador nacido en Lisboa.

Sousa, en cualquier caso, no le guarda rencor a nadie. Y confiesa que a pesar de la pérdida de protagonismo, ese año resultó muy positivo por todo. Porque su hijo y su mujer se adaptaron a las mil maravillas a la ciudad. Y porque él terminó haciendo amigos para siempre en Gijón, ciudad a la que promete visitar pronto. “Aunque me quedará siempre esa espina de no quedarme en el Sporting, seguro que volveré a visitar la ciudad. Tengo ganas de visitar algunos amigos que dejé allí”, cuenta.

Tal cariño tiene el mediocentro de su breve periplo en el Sporting que todavía sigue la actualidad del equipo. Lo hace con preocupación: “Está siendo un año duro. No me gusta ver al Sporting donde está. El Sporting está acostumbrado a pelear por otra metas. El equipo tiene que salir de esa situación. Creo que no lo va a pasar tan mal. Todavía sigo las redes sociales del equipo. Siempre que puedo estoy pendiente. Ahora, en Turquía, hay cambio de hora. Pero cuando no tengo partido y tengo tiempo, miro cómo han quedado o intento seguir el encuentro de alguna manera”, afirma el jugador luso.

Consciente de que la semana que viene será muy importante por el derbi asturiano, Sousa desea suerte al Sporting en el partido contra su eterno rival. También confiesa que le queda otro escozor de aquel año: no haber participado en ninguno de los dos encuentros ante el Oviedo. “Espero que ganen. Otra espina que me queda es no haber jugado en esos dos partidos”.