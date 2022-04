Martí ya avisa sobre las intenciones del Sporting para el derbi asturiano: "Los partidos así son para ganarlos"

José Luis Martí, entrenador del Sporting de Gijón, ya habla del derbi asturiano. Después de concluir el encuentro en Alcorcón con empate ante el colista, el técnico aviso sobre la semana que se le viene encima al equipo rojiblanco y en cómo cree que debe preparar estos días el Sporting. El preparador lanzó un aviso. "Los partidos como los que vamos a vivir son para ganarlos, no para otra cosa"

Cómo afronta el derbi asturiano el Sporting

Mensaje a los futbolistas

"A los jugadores hay que decirles poco. No he tenido la suerte de vivir un Sporting-Oviedo, pero sí un Betis-Sevilla, que es parecido. No nos podemos pasar de rosca. No podemos llegar sobreexcitados"

¿Cómo afrontar la semana de derbi?

"Se vive con tensión durante la semana. El equipo que maneja mejor esos nervios, no solo en el partido, durante la semana. No pasarnos de motivación. La alegría que podemos conseguir contra un rival directo para nosotros es importante. Tenemos que impregnaros de lo que se vive un derbi en la ciudad. La alegría que le podemos dar a los aficionados en un año difícil se la merecen. También los jugadores, que lo están pasando mal"