Las peñas del Sporting: “Creer que no vamos a ir a un derbi es de necios”

“Creer que la afición del Sporting no va a acompañar a su equipo en un derbi, con el historial que tiene, es de necios”. Así responde el presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas, Jorge Guerrero, a Jorge Menéndez Vallina, presidente del Oviedo, que aseguró que el Sporting había rechazado las entradas para el derbi de la primera vuelta en el Tartiere por la falta de interés de los seguidores rojiblancos en retirarlas. El dirigente azul considera una excusa el argumento del club gijonés, basado en que el desplazamiento de los aficionados se produce en condiciones poco dignas por culpa del dispositivo de seguridad. El mismo que utiliza para negar ahora al Oviedo entradas para el partido de El Molinón. Guerrero defiende al Sporting: “Se hace para normalizar de una vez los derbis”.

Aunque falta una semana para el derbi asturiano en Gijón, cada vez se agrieta más la relación entre ambas entidades. En el último capítulo, la Federación de Peñas Sportinguistas afea al presidente del Oviedo su intervención en las redes sociales en las que criticó al Sporting por “decidir por la afición azul” al no proporcionar localidades para el derbi del día 16. Menéndez Vallina incidió en su mensaje en que la entidad rojiblanca renunció a su paquete de entradas para Oviedo ante la “falta de apoyo” de sus aficionados. “Si alguien osa dudar del apoyo a muerte de esta afición a su equipo es que quizás vive en otra realidad. Esta Federación, que pertenece a Aficiones Unidas y participa de las reuniones de LaLiga, no pide, sino exige que se normalicen los derbis”, dice Jorge Guerrero.

Las Peñas del Sporting entiende el mensaje de Vallina como un ataque carente de sentido en un foro público. Guerrero muestra su disgusto con dos aspectos: por un lado, con la interpretación del presidente del Oviedo del “no” del Sporting a enviar entradas al conjunto azul, y por otro con las insinuaciones del mandatario sobre la falta de interés de la afición rojiblanca en acudir al encuentro entre los dos grandes equipos asturianos que se disputó en la ida en el Carlos Tartiere. “Jorge Vallina se equivoca. No entiende por qué se rechazan las entradas... Se toma esa decisión para normalizar de una vez los derbis. No se toma por otros motivos. Es un sacrificio de todos para que se puedan disfrutar los derbis”, explica Guerrero. Y abunda: “Un presidente como el del Oviedo, que representa una entidad tan importante, tiene que ser prudente y no poner ese tipo de mensajes en redes sociales. Desde luego, no se puede decir de esa forma”, afirma. Guerrero cree que Vallina se equivoca al defender un protocolo de seguridad que mete a todos en el mismo saco y que obliga a unas medidas extremas que perjudican a los más vulnerables. “Vallina no entiende que diciendo esas palabras también está hablando por niños de 10 años, que con este protocolo tienen que pasar 8 horas encapsulados para ver un partido que dura una hora y media”, afirma.

El presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas cree que “es una pena” que se estén desaprovechando espectáculos tan importantes para Asturias de esta forma. Lamenta que los derbis asturianos están perdiendo la importancia que deberían tener. “Delegación del Gobierno debería de buscar una solución para que se termine esta situación entre los dos clubes”, finaliza.

