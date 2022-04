“Es el partido que más disgusto me deja, hemos estado muy lentos”

José Luis Martí, que no pudo sentarse en el banquillo por sanción (en su lugar lo hizo su segundo, Fabián Rivero), lanzó ayer dos mensajes después del empate del Sporting en el campo del último, el Alcorcón. Uno autocrítico, “no me conformo solo con la permanencia en Segunda”, y otro con la mente puesta en el derbi asturiano que se disputa en El Molinón el próximo sábado: “estos partidos hay que ganarlos”. Estas fueron sus palabras tras el partido en Alcorcón.

Sensación amarga. “ Es el partido que más disgusto me deja. Ha sido el partido en el que más nos ha costado. No sé si nos hemos influenciado por alguna circunstancia. Hemos estado muy lentos, cuando hemos hecho cinco pases ha llegado alguna oportunidad, como ha pasado en la segunda el gol. Para ganar un partido hay que hacer más ocasiones”.

Mensaje autocrítico. “Nosotros estamos aquí para sumar de tres en tres, hemos empezado el partido de la peor manera, encajando un gol en el primer minuto, y tenemos muchas cosas a corregir. Pero el que debo dar mimbres a los jugadores soy yo. La responsabilidad es mía. Tengo que buscar soluciones”.

Mensaje ambicioso. “ Me niego a pensar en ese objetivo (no descender). Yo quiero llegar lo mas lejos posible. Si puedo quedar el 10, pues el 10. Si puede ser 8, el 8. No me conformo por mantener la categoría, quiero luchar por ello y debemos de centrarnos en el próximo partido y va a ser más fácil por lo que es el derbi”.

¿Jugó el equipo relajado? “No creo que haya influido el resultado de la Real B, no creo que los jugadores lo supieran. Nosotros estamos aquí para sumar de tres en tres, hemos empezado el partido de la peor manera encajando un gol en el primer minuto y tenemos muchas cosas a corregir. Estábamos contentos y hoy (por ayer) hemos empezado así”.

¿Cómo se preparar un derbi? “Hay que decirle poco, ellos lo van a percibir. No he tenido la suerte de vivirlo aquí, sí en Sevilla. La ciudad se va a encargar en el día a día del futbolista de transmitir cómo se vive y se siente el derbi. No podemos llegar súper excitados porque puede ser contraproducente”.

¿Qué supondría ganar al Oviedo? “Para mí cada victoria es la hostia, tres puntos en el fútbol son la hostia. Y más si encima resulta que son puntos que representan algo para un club, ciudad y aficionados, como es en este caso. Por lo que representa el Sporting, ver toda la gente de la ciudad uno se impregna de cómo se vive el fútbol en Gijón. Nosotros tenemos que generar ese ambiente y tenemos que enganchar a la gente con nuestro partido. Los partidos como los que vamos a vivir el fin de semana son partidos para ganarlos, con mucha tensión durante la semana”.

Gestión emocional. “El que sepa mejor controlarse se lo llevará. Tampoco podemos pasarnos de motivaciones. Los puntos son tres que necesitamos, pero ganar a un rival directo, un rival como el del derbi, para nosotros va a ser importante. Tenemos que entrenar la semana y tenemos que impregnarnos de lo que se vive en esta ciudad y sabemos de la importancia de los tres puntos, pero también de la alegría de ganar para los aficionados en un año difícil. También sería una alegría para los juga­dores”.

