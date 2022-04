La proeza de un aficionado del Sporting de 87 años por hacerse con entradas para el derbi: más de 12 horas de pie frente a El Molinón

Cándido Rodríguez fue esta mañana el primer aficionado en hacerse con entradas para el derbi asturiano que se disputa este sábado del paquete de localidades facilitadas esta mañana por el Sporting para los no abonados. Con la apertura de las taquillas de El Molinón a las 10 de la mañana, Cándido, el primero de una larga cola que llegaba hasta cerca del parking del estadio, se hizo con tres localidades: una para su hijo, otra para su nieto y una más para él. “Estoy feliz, pero también muy cansado”. Y es que este seguidor de 87 años se pasó toda la noche sin dormir para hacerse con las localidades. “Me duele todo el cuerpo; estoy agitado”, cuenta el hombre.

Cándido llegó a las inmediaciones de la taquillas de El Molinón a las 10 menos cuarto de la noche del domingo. “La semana pasada vine a preguntar por entradas porque quería comprarle entradas a mi hijo y a mi nieto para que pudieran ver el partido, pero me dijeron que sólo había localidades para socios. Y, claro, nosotros no somos socios. Entonces pregunté: ‘¿Y cuándo salen a la venta el resto?’. Me dijeron que este lunes a las 10 de la mañana, pero que me diera prisa porque había muy pocas”. Preocupado por si no llegaba a tiempo para adquirir localidades a su hijo y nieto, se decidió a venir a pasar la noche al estadio. “Ni siquiera cené”, cuenta.

A sus 87 años, se pasó más de doce horas de pie, sin comer ni dormir “un solo segundo”. De vez en cuando, confiesa, aprovechaba para darse una pequeña tregua y sentarse en uno de los bancos del Parque Isabel La Católica. Aunque no hubiese más aficionados haciendo cola hasta esta misma mañana, no quiso tomar riesgos, por lo que no volvió a casa. “Me duele todo el cuerpo, pero todo esfuerzo es poco por un hijo y por un nieto; ellos vienen de Valladolid y no podían venir. Son muy del Sporting y un derbi, a pesar de la temporada que llevamos, es un derbi”, cuenta.