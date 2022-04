Djuka está de vuelta. El Sporting de Gijón recupera a su máximo goleador para recibir al Oviedo este sábado. "El derbi es el partido que más me motiva", asegura el montenegrino, que no valora ningún escenario más allá de dejar los tres puntos en El Molinón. "El derbi no se juega, se gana", sentencia.

Premio Mahou al jugador "Cinco estrellas". "Es un trofeo que para todos significa mucho. Es un trofeo bonito. Tengo cuatro o cinco ya, y espero conseguir más. Ganar al Oviedo. "Todo el mundo merece esa alegría. Es una semana diferente para todos. Tenemos que preparar bien ese partido. El derbi no se juega, se gana". El "a por ellos" y "Oviedo capital" de Christian Fernández. "No lo he visto. Lo que vale es lo que pasa en el campo". Importancia de ganar. "Ganar un derbi significa mucho para todos. Estamos preparados. La gente está preparada para salir y jugar el derbi". Motivación. "Es el partido que más me motiva, seguro que sí. No necesitas mucha motivación más. Es un derbi. Ya jugué muchos aquí". ¿Quién es el favorito? "Están arriba, están cerca del play-off esta temporada, pero nosotros no pensamos en eso. Solo pensamos en ganar y sacar los puntos. En un derbi no hay favoritos, aunque nosotros jugamos en casa". Mensaje a la afición. "Que estén con nosotros, como hasta ahora. Significa mucho para los jugadores. Espero El Molinón lleno y que nos empujen. Con su ayuda o vamos a sacar los tres puntos". ¿Su último derbi? "No se sabe nada. Me queda un año más de contrato. No pienso en eso. Solo pienso en el partido del sábado". Dedicatoria. "Vamos a jugar el partido como cualquier otro. Lo importante para nosotros son los tres puntos. Queremos ganar ese partido".