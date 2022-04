“Solo hay dos resultados posibles para el Sporting en este derbi: ganar o ganar”

Inmerso en el play-off por el título y clasificado para las semifinales de Copa, André Geraldes (Maia, Portugal, 1991) atiende la llamada de LA NUEVA ESPAÑA desde la ciudad deportiva del Maccabi de Tel-Aviv. El exjugador del Sporting vive su tercera campaña en un histórico de Israel con el que ya ha logrado Copa y Liga. En Gijón se resistió el éxito del ascenso, pero participó en la última victoria rojiblanca en un derbi, en marzo de 2019. “¿No se ha ganado todavía ninguno de los partidos ante el Oviedo? Ya verá como el del sábado se gana”, afirma.

–¿Qué recuerda de aquel derbi?

–El día anterior al partido la afición ya vino a recibirnos en el entrenamiento de El Molinón. Lo que pasó después, es imposible de olvidar. Cuando horas antes de jugar contra el Oviedo llegamos en autocar al campo… Fue tremendo ver los alrededores llenos y llenos de gente. El ambiente era increíble y encima, después, ganamos.

–¿No había vivido un recibimiento así en un campo?

–Viví algo similar en el Sporting de Lisboa antes de la final de la Copa de Portugal. En aquel partido no estaba convocado, pero íbamos todos los jugadores de la plantilla en el autocar. La diferencia era que aquello era la oportunidad de ganar un título –ganaron a penaltis–, y con el Sporting estamos hablando que era un partido de Liga. Un derbi, sí, pero partido de Liga.

–Los derbis en Tel Aviv tienen fama también.

–Sí. Los duelos ante el Hapoel son duros. Los campos están llenos y la afición… Hay cohetes en el campo, un ambiente digamos más bronco. Son bonitos de jugar. Ahora nos toca enfrentarnos a ellos en play-off dos veces. Es diferente al asturiano porque nosotros estamos en la misma ciudad. Nuestro centro de entrenamiento está a diez minutos andando del suyo.

–El Sporting llega ahora en crisis.

–Este partido es diferente. No importa la clasificación. Es diferente para el club, para los aficionados… Importa la rivalidad, el vivir el momento. En los últimos años debe ser la primera vez que el Oviedo está por encima.

–¿La semana también es diferente?

–Era de fuera y sentía esa rivalidad tanto en el club como en la ciudad. Sabes que hay que ganar. A veces parecía más importante ganar esos dos partidos que ascender. Cuando llegué no imaginaba que fuera tan intensa esa rivalidad. En el vestuario, Mariño y Carmona nos hablaban un poco de cómo era todo a los que veníamos de fuera.

–¿Es partido de muchos piques en el verde?

–Me tocó marcar a Saúl Berjón y creo que no me salió mal ese partido. Se viven los piques normales del fútbol. No recuerdo nada extraño.

–¿Hubo mucha celebración tras la victoria?

–Ganar el derbi no hace olvidar el objetivo principal: el Sporting siempre tiene que pensar en volver a Primera. Vencer es importante, en todo caso, por la gente y por el club. Recuerdo que aquella vez le anularon un gol al Oviedo al final por falta a Mathieu (Peybernes). Lo que todos sabemos es que solo hay dos resultados posibles ahora: ganar o ganar.

–¿Sigue los partidos del Sporting?

–Los partidos no suelo verlos, pero sí los resultados. En este caso, el sábado estaré libre y sí lo intentaré ver por algún sitio desde Israel. El año pasado casi casi se consigue entrar en play-off, pero este año han cogido una mala racha que…

–¿Espera una alegría ante el Oviedo?

–Les deseo mucha suerte a todos. La afición seguro que va apoyar como siempre. Ojalá se pueda ganar. Es demasiado tiempo ya sin ganar un derbi y eso es duro. Se juega en El Molinón. En casa no se puede perder.

–¿Le veremos algún día de vuelta en el Sporting?

–Estaría encantado de volver algún día a Gijón. Me quedé con un cariño especial de esta etapa porque tanto mi familia como yo fuimos felices allí. El club, su organización, Mareo… Todo me encantó. Ahora estoy muy a gusto en el Maccabi. He conseguido títulos y quiero seguir aquí.

–No ha perdido el dominio del español en estos tres años.

–Es que hasta hace poco también tenía en el equipo a Luis Hernández, que jugó en el Sporting, y mi mejor amigo en la plantilla es un español, Saborit. Tengo con quien practicar.