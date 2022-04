Claudio Alperi, inspector de Policía y coordinador de la seguridad del Sporting: “Las directivas de algunos clubes tendrían que empezar a no calentar los partidos con declaraciones previas”

Vive una semana intensa con los preparativos del derbi. Claudio Alperi (Gijón, 1969) es inspector de Policía y coordinador de la seguridad del Sporting en el partido que se disputará este sábado en El Molinón. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA para abordar los detalles que envolverán el derbi.

–¿Cómo será el dispositivo de seguridad del derbi?

–Acorde a un partido de alto riesgo. Estamos hablando de coordinar un dispositivo en el que estarán presentes las Unidades de Intervención Policial (UIP); Unidad de Prevención y Reacción (UPR); Brigada de Información; guías caninos, Tedax, Unidad de Subsuelo, Brigada Móvil, Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja... La única diferencia, que no podrán viajar tantos aficionados visitantes, aunque sabemos que sí los habrá.

–¿Cómo valora la negativa del Sporting a enviar entradas?

–Sólo es obligatorio que un club local reserve entradas para el equipo visitante en partidos UEFA, en el que está estipulado que pueden reservar hasta el 5% del aforo total permitido. Es una decisión del club. Los coordinadores de seguridad no podemos obligarles a que lo hagan.

–¿Es una preocupación añadida para ustedes?

–La preocupación que tenemos desde la Policía es velar por la seguridad de todos los aficionados y que regresen a sus casas sin haber sufrido ningún incidente.

–¿Entiende a quienes ven desmesuradas las medidas para los traslados “burbuja”?

–Le puedo garantizar que tanto la propia Delegación de Gobierno, los mandos policiales, y por supuesto los dos coordinadores de seguridad de ambos clubes, les entendemos perfectamente. Siempre hemos ido a las reuniones con la idea de que se pudiese celebrar el derbi como una fiesta del fútbol asturiano, sin tener que montar un dispositivo tan amplio. Es más, ojalá fuésemos meros observadores del traslado de los aficionados visitantes tanto en Gijón como en Oviedo, sin tener que intervenir lo más mínimo. Pero por desgracia, mire con qué antecedentes nos encontramos.

–¿Cuáles?

–En Gijón, en el derbi del 2017, en el trayecto del autobús local, se bloqueó el paso del mismo y posteriormente hubo lanzamiento de botellas, piedras, vallas contra la Policía, y en el que hubo varios policías heridos y se detuvieron a 15 miembros radicales del Sporting, que recientemente han sido condenados. En Oviedo, en el 2021, en el acompañamiento del bus local hacia el estadio, más de lo mismo, esta vez por parte de miembros radicales del Oviedo. ¿Cómo no vamos a montar un dispositivo en toda regla?

–¿Por qué no se toman medidas solo con los conflictivos?

–Es otra opción que estuvo y está encima de la mesa. Este derbi se quedó que se iba a hacer de la misma manera que se hizo en el partido de ida, y por ello, no se cambió el sistema. La Delegada del Gobierno instó a las directivas de los dos clubes y a los representantes de las peñas a que presenten alguna propuesta para posteriores derbis y que en la Policía luego analizaríamos. Ojalá presenten alguna propuesta, y por supuesto que sea constructiva, por el bien de todos.

–¿En qué otros partidos hay medidas superiores o similares?

–En todo partido de alto riesgo, y no digamos ya un derbi… Por ejemplo, en un Real Madrid-Atlético, Betis-Sevilla o Barcelona-Espanyol le puedo asegurar que son mucho más amplios. Es verdad que también son campos que tienen un aforo mucho más grande y por tanto se necesitan más efectivos. Una diferencia enorme que tenemos es que ellos (aficionados locales y visitantes) están en la misma ciudad, por lo que no tienen el gran problema de los traslados. Allí es cuestión de saber dónde se reúnen, sobre todo los radicales, y se les acompaña hasta el estadio.

–¿Cómo gestionarán los controles de alcoholemia a quienes vayan a acceder al campo?

–En partidos de alto riesgo la Ley del Deporte autoriza a realizar controles de alcoholemia y de sustancias estupefacientes. Para ello se solicitaría la colaboración a Policía Local. Quienes diesen positivo no podrían acceder al estadio. No estamos hablando de un baremo exacto como el relacionado a las normas de tráfico. Se valorará que a la persona que presente un estado de embriaguez y en el control dé un nivel alto de alcoholemia se le impida la entrada.

–¿Cómo se resolvió en Oviedo que hubiera gente del Sporting en las gradas?

–Hubo aficionados sportinguistas que consiguieron entrada a través de amigos o familiares. Una vez en el interior, si éstos aficionados sportinguistas portaban camisetas o bufandas del Sporting, fueron reubicados en su mayoría en una zona habilitada para estos casos, ya que la ley contempla que uno de los requisitos en partidos de alto riesgo es la separación de aficiones contrarias. También me consta que hubo aficionados visitantes que no portaban camisetas ni bufandas sportinguistas y permanecieron en la grada que constaba en la entrada. Aquí, haremos lo mismo.

–¿Cuál ha sido el momento más complicado de gestionar en un derbi?

–Lo peor es cuando se produce algún incidente, sobre todo entre radicales, que pueden portar cualquier arma y que van contra miembros radicales del otro equipo, o que pueden empezar a arrojar objetos. Y digo esto, porque por medio, pueden estar familias que van con sus niños tranquilamente a ver el partido. Es el momento que más preocupa, ya que luego podríamos estar hablando de inocentes heridos. Por suerte, esto no suele ocurrir, si bien recuerdo algún partido.

–Cuente.

–Un Sporting-Depor en el que antes del encuentro miembros de los Riazor Blues aparecieron por la zona de El Coto y la plaza de toros con pasamontañas, palos de madera y puños americanos. Iban en busca de miembros radicales del Sporting; sabían dónde se reunían. En aquel caso, pertenecientes al grupo Ultra Boys. Pudimos atajar dicho incidente

–¿El fútbol está consiguiendo expulsar a los violentos?

–Queda camino por recorrer, aunque desde que se implantó la Ley del Deporte por lo menos tenemos una herramienta a la que acudir, y que tal y como están las sanciones, duele cuando se aplica. El tema es más bien de concienciación. Primeramente, y hablo en general, no me refiero ahora ni al Sporting ni al Oviedo, las directivas de los clubes tendrían que empezar por ellos mismos a no calentar los partidos con declaraciones y demás, y aplicar a los socios conflictivos su reglamento de régimen interno e ir aislando a esos aficionados violentos, al margen de las sanciones.

–¿El aficionado colabora?

–También juegan un papel importante las peñas de aficionados para promulgar el juego limpio también entre aficiones, y me consta que la gran mayoría así lo están haciendo. Siendo optimistas, la mayor parte de los aficionados tiene un gran comportamiento. El problema son las personas que ven el fútbol como una vía de escape a su agresividad. Y eso es lo que hay que atajar.