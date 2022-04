Campuzano, delantero del Sporting: “Queremos ganar el derbi y dar una alegría a la afición”

Víctor Campuzano (Barcelona, 24 años) pertenece a una estirpe nada habitual en un deportista. Siendo natural, es capaz de usar un lenguaje cuidado. Sorprende por su capacidad para reconocer los problemas a los que se ha enfrentado en el Sporting; admite que acude a psicólogos, confiesa que le ha ayudado mucho practicar yoga, y habla de temas tabú como la ansiedad y la depresión. Su gol en Alcorcón terminó con una larga sequía.

–¿Se ha quitado un peso?

–Totalmente. Lo pasé mal. Pero no por no marcar; fue más por las sensaciones de sentir que no estaba dando lo que sé que tengo. Esa impotencia de no poder dar mi nivel en el Sporting. Con confianza las cosas llegan. Llevaba más de un mes sin participar. He aprovechado la oportunidad. Ahora me queda seguir luchando.

–¿Pensó que se le había escapado ya el tren?

–Bueno… Me centraba en lo que podía controlar: entrenar, demostrar y recuperar ese tono físico, esa confianza. Llevo dos o tres semanas que ya estoy bastante bien. Aparte del gol, la mejor sensación que tengo es encontrarme al fin ya bien. Pero no nos fuimos para nada contentos de Alcorcón. Teníamos que haber ganado.

–La temporada está siendo mala para el club y no termina de tener continuidad.

–Sí. Empezamos muy bien, es la realidad. Pero nosotros mismos somos los que nos hemos metido donde estamos. Llevo dos meses entrenando con normalidad. Desde que llegué al Sporting no había conseguido estar tres meses entrenando sin tener problemas físicos.

–¿Cómo se combate esa pesadilla?

–Es muy frustrante. También he tenido lesiones por forzar y apostar por el equipo, aunque no fuera lo mejor para mí. Nunca me había pasado nada ni siquiera parecido a lo que viví de estar un año casi sin jugar por tantas lesiones. Me preocupó mucho el encadenar esos problemas musculares. Miré cada detalle. Quería saber qué pasaba. Buscar soluciones. Cambiar cualquier cosa. Busqué ayuda externa. Ya llevaba tiempo acudiendo al psicólogo. Pero entonces iba más como control. Ahora voy con más periodicidad. También estoy dando clases de yoga. Me vienen muy bien hacer estiramientos para temas de prevención y ganar movilidad.

–¿Le ayuda a despejar?

–Mucho. A veces entramos en una rueda que es fútbol, fútbol, fútbol y fútbol. Un bucle. Y todo lo que se salga de eso, es bueno para la cabeza.

–La cabeza a veces da problemas.

–A raíz de las lesiones estoy yendo con más periodicidad a un psicólogo. Aunque es cierto que todavía hay mucha gente que recela, pedir ayuda en lo mental es una herramienta muy válida; ayuda a dar soluciones y nuevos puntos de vista. Me ayudó a no entrar en bucle, a no decir “estoy cansado, ya paso”. Había tenido un par de roturas en mi carrera. ¡Un par de roturas desde pequeño! Y llego y de repente... Pues piensas mucho y te preguntas: “¿Por qué?”

–¿Pero alguna vez se planteó decir ‘hasta aquí, lo dejo’?

–(Piensa y sonríe). Bueno… a ver. Eso es muy brusco. Algún día sí que me he planteado... Cuando volvía a recaer, se te vienen todo tipo de pensamientos a la cabeza. Pero tienes que evitar cualquier negatividad. Intenté no buscar culpables; me centré en lo que podía hacer. Si tenía que buscar ayuda externa, lo hice, y si tenía que hacer dobles sesiones, las hacía.

–Otro tema tabú: ansiedad y depresión.

–La sociedad tiene depresiones o problemas de ansiedad, y a veces ni siquiera nos damos cuenta o reparamos en ello. Creo que seguramente he pasado por problemas de depresión en estos meses. Pero lo he llevado bastante bien. No decaí. Me encontré mil problemas. Tenía la cuesta muy hacia arriba y la vi difícil, pero al final las cosas llegan. Si pones posibilidad y luchas, todo llega.

–¿Ya ha recuperado el equilibrio emocional?

–Sí. Creo que sí. Hubo épocas complicadas, sobre todo nada más recaer. La última lesión… Resbalo. Se me engancha el tobillo. Y menos mal. Llegué a pensar que había sido más.

–¿Ha perdido ya el miedo a una recaída?

–Sí. Muscularmente, sí.

–¿Tiene la sensación que ha llegado el momento de Víctor Campuzano?

–Sí. Y no es por el gol en Alcorcón. Al fin me veo con confianza. Me siento yo mismo. Estoy entrenando bien. Me veo muy confiado.

–¿Sigue creyendo que puede triunfar en el Sporting?

–Por supuesto. No me quiero quedar en el ‘¿qué podía haber sido de Campuzano si no...?’ O en el ‘¿qué le ha pasado?’ Quiero tener esa continuidad. Confío en mis habilidades.

–Tiene un contrato largo (2025).

–Vine al Sporting porque buscaba dar un paso adelante en mi carrera. Sigo pensando lo mismo.

–Mañana se juega el derbi asturiano en El Molinón.

–Cuando no vives algo, no sabes como es. Pero ya estoy entendiendo cómo de importante es para la gente. El del año pasado sin público no fue lo mismo.

–¿Una victoria puede justificar ya una mala temporada?

–La temporada está siendo de más a menos. Pero ya no podemos hacer nada. Eso es pasado... Ahora queremos ganar el derbi; darle una alegría a la afición. ¿Arreglar la temporada? Quedan muchos puntos... Pero nosotros nos centramos en el derbi. Vamos a ir a morir

–¿Tiene la sensación que sin Gallego ha perdido un aval?

–Sí. David (Gallego) es un gran entrenador; ya lo ha demostrado con hechos. No hablábamos mucho. Pero con un gesto ya sabíamos lo que uno quería del otro. El trabajo que han hecho Toni (Clavero) y él tiene mucho mérito.

–¿Se ve jugando por detrás de Djuka?

–Por supuesto. Al final la posición que mejor me define es la de segundo delantero. Quizás en esa posición no hay nadie. Pero me puedo adaptar a cualquier posición. Puedo jugar de extremo. Incluso he jugado de pivote. O de lateral izquierdo.